Влада Чечні мобілізує чоловіків, які подають на закордонний паспорт

Співробітники міграційної служби кажуть про негласний наказ Кадирова не видавати закордонні паспорти

У Чечні зникають чоловіки, які подали заяву на отримання закордонного паспорта після оголошення в Росії часткової мобілізації. Про це йдеться в Telegram-каналі опозиційного чеченського руху «Адат».

«Чоловікові 2003 року народження, який подав заяву на оформлення закордонного паспорта, зателефонували та сказали з'явитися до міграційної служби нібито для уточнення даних. Чоловік зник», – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що його мобілізують для участі у війні в Україні. Зазначається, що чоловік має військовий квиток з категорією «В», ніколи не служив і не закінчував університет з військовою кафедрою.

Крім того, співробітники міграційної служби кажуть мешканцям про негласний наказ глави регіону Рамзана Кадирова не видавати закордонні паспорти.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.