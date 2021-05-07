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    Україну не запросили на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня – ексдепутат

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    На червневому саміті НАТО обговорять агресію РФ та загрозу тероризму - Україну не запросили на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня – ексдепутат
    На червневому саміті НАТО обговорять агресію РФ та загрозу тероризму
    Фото з відкритих джерел

    Черговий саміт НАТО відбудеться в Брюсселі

    Затверджено програму саміту НАТО, який відбудеться 14 червня. Україну не запросили, повідомив ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

    «Хочу привітати Володимира Зеленського з черговим досягненням. Затверджено програму саміту НАТО, який відбудеться 14 червня. Так ось, Україну вирішили не запрошувати. Зовсім. Рішення прийнято послами НАТО на їхньому останньому засіданні», – написав Береза.

    Він зазначив, що Зеленському потрібно більше працювати в напрямку НАТО.

    «А почати можна хоча б із призначення посла України в НАТО. А його вже майже два роки немає. Але хтось повинен же щодня лобіювати наші інтереси і вести переговори в НАТО. Хоча запитувати Байдена простіше. Але при цьому абсолютно безперспективно. А поки що Зеленський продовжує стрибати на одні й ті ж граблі й жити в межах короткострокових цілей», – написав він.

    Черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, на ньому будуть ухвалені рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, а саме: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

    Попередній саміт альянсу відбувся у грудні 2019 року у Лондоні. Минулого року саміт Альянсу не проводився у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України до НАТО. Вашингтон виступає за те, щоб двері Північноатлантичного альянсу залишалися відкритими для усіх охочих.

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    Теги: НАТО саміт Facebook Борислав Береза
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