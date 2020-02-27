Люди голосували за нові обличчя, тому заміна Гончарука ексрегіоналами знищить довіру до Зеленського, - експерт



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25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова Сергія Тігіпка

За словами експерта, українці, які підтримали команду Зеленського на виборах, голосували за нові обличчя у політиці, а зараз їм пропонують повернутися в епоху «Партії регіонів»

Інформація про можливе призначення прем'єр-міністром України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського підривають довіру виборців до президента, так як люди підтримали перезавантаження влади, тому що хотіли позбутися від олігархічного тиску на країну. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт Павло Кутуєв.

, адже обидва кандидати - олігархи з оточення часів Віктора Януковича.

«Українці підтримували Зеленського та «Слугу народу», бо вірили в ідею перезавантаження влади, тому що хотіли позбутися від олігархічного тиску на країну. І уряд Гончарука, при всіх за і проти, цю ідею виправдовує. Об'єктивно. Їм не вистачає досвіду. Але вони працюють як вміють, виходячи з національних інтересів, а не під диктовку олігархів. Тому відставка Гончарука буде означати порушення передвиборчої обіцянки президента», - написав Кутуєв.

Експерт підкреслив, що обидва кандидати на пост нового очільника уряду - олігархи, які побудували свій капітал, у тому числі, за рахунок наближеності до еліти «Партії регіонів». Тому призначення когось з них в Кабмін посилить проросійську позицію «Опозиційної платформи - За життя» в парламенті і, по всій ймовірності, реанімує старі корупційні схеми.

«Тігіпко або Хорошковський - це не просто посилення впливу олігархів в уряді. Це олігархи при владі і реінкарнація «Партії регіонів»! Хорошковський - партнер Фірташа, член уряду Азарова, соратник Януковича. Тігіпко очолював виборчий штаб Януковича в 2004 році. Особливо радіють таким кандидатам зараз в ОПЗЖ. Вони колишніх «однодумців» точно не підведуть і допоможуть посилити проросійську позицію в парламенті. А паралельно відновити забуті корупційні схеми», - написав експерт.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

У той же час джерела в уряді запевняють, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в «Слуги народу» також запевняють, що питання зміни прем'єра ще не вирішене.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка. «Слухайте, скільки себе пам’ятаю, мене звільняють. Тому я звик до таких питань. Уряд працює в нормальному звичному режимі», – сказав Гончарук.

Він додав, що «жодних заяв не писав і з президентом таких тем не обговорював».

Зазначимо, що в Офісі президента підтвердили факт зустрічі Володимира Зеленського з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді, але можливе призначення офіційно не підтверджують.