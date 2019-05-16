За мить до Зеленського. Мільярдери теж плачуть

Захід для українських багатіїв назвали співзвучно з мегапопулярним нині фентезі-серіалом

Як найбільші українські бізнесмени влаштували свою «Гру престолів»

За чотири дні до інавгурації новообраного президента українські олігархи зібрались в фешенебельному готелі Intercontinental в центрі Києва. Мільярдери обговорити справи свої бізнесові та спрогнозувати, у якому напрямку рушить країна з новим головою держави. Захід, який організувала компанія Concord Capital, називався співзвучно з мегапопулярним нині фентезі-серіалом: «Гра престолів: фінальний сезон?»

Напередодні була анонсована участь у цьому заході новообраного президента Володимира Зеленського, до якого у бізнесу напевно є маса питань. Він мав стати - основним доповідачем. За інформацією «Главкома», в середу ввечері він підтвердив свою участь, але наступного ранку так і не доїхав до Intercontinental і не надіслав хоча б відеозвернення. Також очікувалось включення Ігоря Коломойського, який несподівано повернувся до України, але і найпопулярніший олігарх на зв'язок не вийшов. Втім і без Коломойського в конференц-залі вистачало «грошових мішків», які переважно штовхали в спину президента, що йде.

Модератор дійства інвестиційний банкір та керівник Concord Cap Ігор Мазепа розпочав панель з бізнесменами бородатим анекдотом про те, що багатіям, у яких вже все є, час подумати і про людей, і от вони приходять до думки, що таки так: кілька сотень душ їм і не вистачає. Серед гостей форуму опинились відомі мільярдери: «курячий король» Юрій Косюк, колишній політик Сергій Тігіпко, який зараз скупляє все, що погано лежить, нардеп Костянтин Жеваго та власник холдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк.

Модератор дійства інвестиційний банкір та керівник Concord Cap Ігор Мазепа

Косюк, який розпочав засідання цього інтелектуального клубу мільйонерів, зауважив, що при всіх його складних відносинах з Петром Порошенком країні, і зокрема бізнесу, живеться веселіше та вільніше. І спрогнозував, що новий президент не зробить нинішню ситуацію гіршою. Нагадаємо, що Косюк працював в команді Порошенка на початку його каденції. Бізнесмен влаштувався заступником голови адміністрації, але робота чиновника йому швидко надокучила і він повернувся до своїх люксових яхт. Косюку дійсно нема чого сумувати – його лобісти давно були вбудовані у владну вертикаль, а структури «Миронівського хлібопродукту» отримували найбільші дотації з держбюджету на підтримку аграріїв. Мільйонер розповів, як сказав в обличчя Порошенку, що того оточують крадії, і після цього їхнє спілкування якось не склалося.

«Курячий король» Юрій Косюк сподівається, що за нового президента стан справ бізнесу не погіршиться

Сергій Тігіпко, який колись активно займався політикою, а тепер зосередився на бізнесі, був менш оптимістичним. Він категорично заявив, що більшість бізнесменів задоволені перемогою Зеленського, бо нинішні 2,5% росту ВВП – це поразка для країни. Сам він користується нинішньою ситуацією, активно скупляючи активи в різних галузях: «Ринки зійшли з глузду – все коштує дешево». Якщо ж економіка почне рости і активи виростуть в ціні, Тігіпко допускає, що почне продавати їх. Залишилось тільки дочекатись цього росту. Також він згадав, що десь рік тому силові відомства щодо бізнесу «як з цепу зірвалися», і, на його думку, це також зіграло свою роль в поразці Порошенка. Втім Тігіпко застеріг вже нову владу від необдуманих кроків, в тому числі, кадрових. Олігарх закликав нового президента, в першу чергу «бити по своїх». Чи це не на Ігоря Валерійовича Коломойського натяк був? Тігіпко сподівається, що у нової команди Зе вистачить мізків слухати розумних людей.

Сергій Тігіпко заявив, що користується нинішньою ситуацією і активно скупляє активи в різних галузях

Костянтин Жеваго чомусь вирішив похвалитись своїм унікальним парламентським довголіттям. При цьому один з найбагатших бізнесменів України є в числі прогульників-рекордсменів, про це він, звичайно, промовчав. От і сьогодні він пропускав засідання Верховної Ради, віддавши перевагу компанії колег-товстосумів. Жеваго пожалівся, що американські сенатори можуть голосувати з кабінету, а українські депутати такої суперможливості позбавлені.

Костянтин Жеваго хвалився своїм унікальним парламентським довголіттям

Бізнесмен-політик вважає, що у України нема навіть того скромного економічного росту, який малює уряд: «Коли ВВП зростає на 2,9%, при цьому залізничні перевезення падають, а споживання електроенергії стагнує, це говорить про те, що міністерство фінансів з Нацбанком або фальсифікують статистику, або інтерпретують статистику таким чином, що ми добиваємося такого економічного зростання суто методологічно». Жеваго пророкує Україні великі проблеми у майбутньому через падіння промвиробництва, цін на ключові продукти експорту, яке буде спровоковане світовими торговими війнами. Все це з часом призведе до ще збільшення негативного сальдо, падіння гривні та інфляції.

Провина влади Порошенка, на думку Жеваго, в тому, що вона не проводила лібералізацію та не приватизувала за п’ять років жодного великого підприємства, які були корумповані тією самою владою. Дісталось від нього і «Нафтогазу», який збільшив свій прибуток за рахунок високих тарифів, і Нацбанку, який за стійкого курсу гривні розміщує бонди під 20% річних і тим самим вбиває стимули інвестувати у реальний сектор економіки.

Олег Бахматюк був не таким балакучим, погодившись з попередніми доповідачами, і закликав скористатись торговим конфліктом між США та Китаєм, який дасть нашій країні величезні можливості: «Насправді Україні не так багато треба – $5–10 млрд додаткового ресурсу гнучких грошей. Не грошей МВФ, а тих, які йтимуть на капітальні інвестиції». Бахматюк назвав трудову міграцію раковою хворобою і закликав прийняти закон про лобізм, аби олігархи могли захищати свої інтереси без політичної корупції.

Олег Бахматюк закликав скористатись торговим конфліктом між США та Китаєм

Цікаво, що з цього квартету тільки Косюк не мав стосунку до банківського бізнесу. Тігіпко стояв у витоків «Приватбанку», а зараз володіє «Універсал банком», а Жеваго та Бахматюк втратили свої банки під час чистки, влаштованої НБУ. Під час своїх виступів вони звинуватили НБУ в непрофесіоналізмі, та розповіли, що Гонтарева нанесла економіці більше шкоди, ніж Путін. У відповідь Мазепа зачитав телефонне повідомлення від Гонтаревої про те, що Бахматюк і Жеваго начебто вкрали мільярди гривень рефінансування і не повернули жодної копійки у свої збанкрутілі банки.

Загалом найбагатші люди країни перебували в не дуже піднесеному настрої. Після таких не надто веселих промов Косюк зауважив, що такими траурними спічами можна тільки розлякати залишки потенційних інвесторів. «Влада – імпотент, вона не може нікого «рвати», – запевнив він колег. – У неї нема можливості щось зробити правильному бізнесу».

Прикро, що організаторам форуму так і не вдалося вийти на контакт з Ігорем Коломойським. От його б міркування про стару владу та очікування від нової стали б родзинкою цих дебатів.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»