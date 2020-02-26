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    Думки вголос

    Тігіпко - ідеальний прем'єр міністр для Зеленського

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Сергій Тігіпко - новий прем'єр-міністр? - Тігіпко - ідеальний прем'єр міністр для Зеленського
    Сергій Тігіпко - новий прем'єр-міністр?
    Фото: УНІАН

    Сергій Тігіпко є не чужою людиною для Ігоря Коломойського

    Мовою оригіналу

    Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень хозяйственный. На хозяйстве еще с 90-х. Один из творцов украинского экономического чуда. Такой не подведет. Не будет этих хипстерских глупостей, самокатов в Кабмине, и подозрений в связи с Соросом, Ротшильдами и мировыми масонами. Все как в Украине, только олигархи, только хард-кор. Ну и поддержка отечественного производителя. Точки роста. Евро прагматизм.

    На фоне совещаний с шахтерами - это самое то, что нужно Зеленскому. Тем более, взрослый в доме. Как говорится, «если ты от жизни от своей устал…», то можно махнуть рукой и оставить на хозяйстве премьер-министра. А он уже построит кучмизм без Кучмы. Благо, руки то помнят. И все довольны.

    Во-вторых, не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк, направлял его в большой путь. Был одним из акционеров, пока не ушел строить свой банк. Понятный человечек. И если бы только в прошлом. Вот весь бывший менеджмент Приватбанка, по слухам с базами Приватбанка и даже с бывшими акционерами Приватбанка, создал свой Монобанк. А что такое Монобанк – это карточный продукт банка Тигипко. Без лицензии, без базы. Видите, какой уровень доверия. Не ровен час, окажется, что и бывшие акционеры Приватбанка сейчас партнеры и в банковском бизнесе Тигипко. В любом случае, сам Тигипко им так доверяет, что разрешает на базе его банка играть в очень рискованную игру Монобанка.

    Так что, будучи премьер-министром, не обидит скорее всего. Позволит играть. Не будет чуть что МВФ звать, американцами пугать. Человек ведь свой, договороспособный, путь к компромиссу найдет. Что сразу говорит о нем как о надежном человеке. 1+1 такого очень любить будет. Дубинский не будет воздух портить и пакостить. В общем, идеально. Можно будет забыть о скандалах и расслабиться. Наконец-то.

    Так что побаловались и хватит. Ну его все нафиг. Пусть старший будет и он разберется.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський МВФ Володимир Зеленський Приватбанк Сергій Тігіпко
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