Аваков, Вітренко чи Тігіпко? Як Зеленський обирає нового прем'єр-міністра

Кого ж захоче бачити новим очільником уряду Зеленський?

Президент шукає для себе дорослу та вольову «інвестиційну няньку», яка буде приносити тільки хороші новини

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По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.

Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.

Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?

Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна.

В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.

Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.

Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.

Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.

Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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