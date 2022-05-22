Австрія заморозила 254 млн євро російських олігархів

Австрійці виявили 97 банківських рахунків підсанкційних росіян

Австрійська влада вже виявила російських активів на понад 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Про санкційні успіхи офіційного Відня відзвітував Офіс канцлера Карла Негаммера. Про це повідомляє ORF.

Спеціальна міжвідомча група похизувалася першими успіхами з відстеження активів наближених до російської влади бізнесменів. Спільними зусиллями Управління захисту конституції, Нацбанку, Управління фінансового ринку та низки міністерств виявили 97 банківських рахунків підсанкційних росіян із 254 млн євро.

«Ця сума вдвічі більша за цифри, оголошені Німеччиною у березні», – йдеться в заяві уряду.

Австрійські слідчі також виявили мінімум 5 спроб приховати активи. За даними Федерального канцлера, наразі розслідуються інші підозрілі випадки. Зараз слідчі працюють над низкою підозрілих випадків, коли підсанкційні активи намагаються передати на новостворені компанії чи підставних осіб.

«Цими заходами ми б'ємо олігархів там, де їм боляче – по їхніх грошах. Австрія докладе всіх зусиль для запровадження санкцій проти провокаторів війни та прихильників Путіна без жодних винятків», – заявив канцлер Негаммер.

27 травня в країні почне працювати нова система звітності, покликана полегшити пошуки таких активів.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.