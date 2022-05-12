Японія заморозила активи найбільшого банку РФ

Такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів

Японський уряд заморозив активи Сбєрбанку та найбільшого приватного банку Альфа-Банку через вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Kyodo News.

Аналогічні заходи були раніше запроваджені в США і ЄС.

Зазначається, що такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в РФ.

Крім цього, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм 10 і більше відсотків. Під заборону також підлягають позики зі строком погашення більше одного року.

«За даними Мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію 61,2 млрд ієн (470 млн доларів). Хоча очікується, що заборона на інвестиції вплине на нові підприємства в Росії, її вплив на японські компанії також неминучий. Зараз японські компанії, що працюють в Росії, стикаються зі складним бізнес-середовищем через збої в логістиці. Очікується, що вони зіткнуться з ще більш складною ситуацією, якщо їм заборонять залучати кошти з Японії», – пише агентство.

Тим часом Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Напередодні прем'єр Британії Борис Джонсон підписав військовий договір зі Швецією і згадав Україну.

Також відомо, що НАТО наростить присутність на кордонах Швеції та в Балтійському морі.