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    У світі

    Теракт у Відні: суд заарештував вісім підозрюваних

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    4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб - Теракт у Відні: суд заарештував вісім підозрюваних
    4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб

    Ув'язненим від 16 до 24 років, деякі з них вже мають судимість

    У Відні суд взяв під варту вісім осіб, які підозрюються в наданні допомоги терористові, який в центрі австрійської столиці в понеділок, 2 листопада застрелив чотирьох й поранив понад 20 людей.

    Про це повідомляє ORF.

    Прессекретар суду заявив, що ув'язненим від 16 до 24 років, деякі з них вже мають судимість. Їх взяли під варту до 21 листопада.

    Всі вони підозрюються в членстві в терористичній організації та злочинному угрупованні, а також сприянні вбивству шляхом надання підтримки вбивці перед нападом.

    У суді не повідомили громадянство осіб, взятих під варту та інші подробиці.

    Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

    Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

    2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. 

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів.

    Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

    4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб. Серед них громадяни Бангладеш, Північої Македонії, Туреччини, Австрії і Росії.

    Австрія теракт суд
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