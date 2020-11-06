Теракт у Відні: суд заарештував вісім підозрюваних

4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб

Ув'язненим від 16 до 24 років, деякі з них вже мають судимість

У Відні суд взяв під варту вісім осіб, які підозрюються в наданні допомоги терористові, який в центрі австрійської столиці в понеділок, 2 листопада застрелив чотирьох й поранив понад 20 людей.

Про це повідомляє ORF.

Прессекретар суду заявив, що ув'язненим від 16 до 24 років, деякі з них вже мають судимість. Їх взяли під варту до 21 листопада.

Всі вони підозрюються в членстві в терористичній організації та злочинному угрупованні, а також сприянні вбивству шляхом надання підтримки вбивці перед нападом.

У суді не повідомили громадянство осіб, взятих під варту та інші подробиці.

Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів.

Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб. Серед них громадяни Бангладеш, Північої Македонії, Туреччини, Австрії і Росії.