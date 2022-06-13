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    Політика

    Марокканець, якого «ДНР» засудила до страти, має українське громадянство – ЗМІ

    Брагім&nbsp;Саадун - Марокканець, якого «ДНР» засудила до страти, має українське громадянство – ЗМІ
    Брагім Саадун
    фото з відкритих джерел

    Брагім Саадун отримав українське громадянство у 2020 році

    Батько марокканця, якому бойовики незаконного збройного формування «ДНР» винесли «смертний вирок», звинувативши в «найманстві» разом зі ще двома іноземцями, що воювали в ЗСУ, заявляє, що його син має українське громадянство, і до нього мають ставитися відповідно.

    Брагім Саадун отримав українське громадянство у 2020 році, пройшовши рік військової підготовки як умову для вивчення аерокосмічних технологій у київському університеті, повідомив його батько Тахар Саадун в електронному листі Reuters.

    Він здався «добровільно» і до нього слід ставитися як до «військовополоненого», сказав батько, додавши, що винесений «вирок» буде оскаржено.

    «Ми як сім’я страждаємо від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією, і це посилює наші випробування», – сказав він.

    Нагадаємо, 9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України. У «ДНР» заявили, що засуджені мають місяць на оскарження вироку.

    Британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

    Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним «судовий процес»над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

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    Теги: МЗС росія окупанти ЗМІ суд війна полон Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Марокканець, якого «ДНР» засудила до страти, має українське громадянство – ЗМІ