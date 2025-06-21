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Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони
Чотири компанії в Україні виробляють дрони-перехоплювачі
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Президент: Мобільні вогневі групи вже не покладаються на кулемети

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала застосовувати дрони-перехоплювачі під час масових атак російських БпЛА. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Що стосується «шахедів» – ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від «шахедів» збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що чотири компанії в Україні виробляють дрони-перехоплювачі. За словами президента, з чотирьох компаній дві дуже успішно.

«Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює. Ми домовилися з Мерцем, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали – було $2 млрд. Ми з ним домовилися – він збільшив до $4 млрд. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво», – підкреслив глава держави.

Президент додав, що Україна вже законтрактувала на цей рік більше артилерії та дронів – як далекобійних, так і ближчого радіуса дії – ніж будь-коли раніше за час повномасштабної війни: «Я думав, що буде зміна в цифрах, що ми будемо зменшувати артилерійську закупку і будемо збільшувати дрони. На сьогодні, по контрактах, у нас збільшення артилерії і збільшення дронів, тому про економію не йдеться. Така війна».

Нагадаємо, що Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні

 

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Теги: дрон Володимир Зеленський війна

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