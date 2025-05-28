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Зеленський прокоментував долю полонених китайців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський прокоментував долю полонених китайців
Президент України Володимир Зеленський прокоментував долю громадян Китаю
фото: Офіс президента України

Президент: пропозиції з тієї сторони після наших сигналів  щодо обміну поки що не було

Президент України Володимир Зеленський прокоментував долю громадян Китаю, які перебувають у полоні, заявивши, що пропозицій щодо їх обміну на українських військових з боку РФ поки не надходило. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Їм не подобається. Але потім 9 травня вони були на параді і їм, я так розумію, все сподобалось. Ніякого розвитку це питання не отримало. Тому що вони дають сигнали, що на державному рівні це не підтримується. А ми не сказали, що це підтримується на рівні держави», – зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про полонених китайців.

Щодо самої долі полонених китайців, Зеленський відповів: «Нормальна доля у них. Ми ж сказали на кого ми міняємо – на українських військових». Президент також додав, що «корейці теж поки у нас».

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив: ЗСУ взяли у полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну: перший буцімто спочатку приїхав до Росії як турист, а пізніше вирішив підписати контракт, щоб отримати 2 млн рублів. Другий стверджує, що його завербував громадянин РФ на території КНР.

До слова, українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

За словами очільника держави, є чітка схема вербування громадян Китаю, що відбувається насамперед через соцмережі, зокрема TikTok, там поширюються рекламні ролики росіян. 

Зеленський наголосив, що китайська влада знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Президент додав, що підготовка громадян Китаю до бойових дій на території України триває 1-2 місяці, вона відбувається у навчальних центрах на території Росії.

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Теги: Китай полон Володимир Зеленський

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