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Зеленський прибув до Берліна: перші подробиці (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прибув до Берліна: перші подробиці (відео)
Володимир Зеленський прибув із візитом до Німеччини
фото: скриншот з відео

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Володимир Зеленський прилетів до Берліна – його зустріли під дощем у столичному аеропорту Шенефельд. Візит відбувається на тлі посилення напруженості на фронті та очікувань нових поставок озброєнь з боку Німеччини. О 13:30 за місцевим часом Зеленський має виступити на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем. Очікується, що однією з ключових тем стане подальша військова та фінансова підтримка України», – йдеться у повідомленні.

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У другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Раніше прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус зауважував, що канцлер Фрідріх Мерц прийме Зеленського з військовими почестями в канцелярії: «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню».

Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться спільна пресконференція. Згодом обидві делегації проведуть зустріч із представниками німецького бізнесу. «У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – сказав Корнеліус. За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

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