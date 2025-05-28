Зеленський прибув до Берліна: перші подробиці (відео)

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Володимир Зеленський прилетів до Берліна – його зустріли під дощем у столичному аеропорту Шенефельд. Візит відбувається на тлі посилення напруженості на фронті та очікувань нових поставок озброєнь з боку Німеччини. О 13:30 за місцевим часом Зеленський має виступити на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем. Очікується, що однією з ключових тем стане подальша військова та фінансова підтримка України», – йдеться у повідомленні.

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Раніше прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус зауважував, що канцлер Фрідріх Мерц прийме Зеленського з військовими почестями в канцелярії: «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню».

Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться спільна пресконференція. Згодом обидві делегації проведуть зустріч із представниками німецького бізнесу. «У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – сказав Корнеліус. За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.