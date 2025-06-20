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Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва – президент
Зеленський: Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь», – йдеться у заяві.

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Президент додав: «Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від «шахедів». Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються».

До слова, 20 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Окрема увага акцентувалася на Сумщині, діям у прикордонні.

Теги: озброєння Володимир Зеленський

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