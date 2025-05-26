У російській армії створено VIP-бригаду для чиновників – The New York Times

Олександр Маліков (у центрі), старший член молодіжного крила «Єдиної Росії» в Санкт-Петербурзі, який приєднався до бригади безпілотників, що пропонує короткострокові завдання далеко від бойових дій

Умови у «Каскаді» суттєво відрізняються від бойових – бази підрозділу розташовані поза досяжністю артилерії, а військові живуть у квартирах або готелях

На тимчасово окупованих територіях України, на значній відстані від лінії фронту, діє підрозділ безпілотників під назвою «Каскад», який, за даними The New York Times, став привабливим для представників російської еліти. Видання охрестило цей загін «підрозділом для VIP-персон», передає «Главком».

Його головна особливість – відносна безпека та короткий термін служби. За даними військових експертів і численних дописів у соцмережах, бійці цього підрозділу виконують завдання протягом 3-8 місяців, фотографуються зі зброєю, після чого повертаються в Росію, де їх зустрічають як героїв.

Ще торік про «Каскад» повідомляла британська розвідка. Там зазначали, що служба в цьому формуванні дає можливість уникнути загальної мобілізації, залишаючись у зоні бойових дій, але без прямої загрози життю. Це дозволяє «елітарним» добровольцям заробити очки лояльності перед Кремлем.

Лідер «Єдиної Росії» Андрій Турчак раніше заявляв, що у війні проти України взяли участь понад 270 регіональних депутатів і близько 200 членів молодіжного крила партії. Водночас журналісти NYT з’ясували, що саме в «Каскаді» служили щонайменше шестеро депутатів Держдуми, десятки прокремлівських активістів і навіть один космонавт.

З осені 2022 року «Каскадом» керує колишній депутат Держдуми Дмитро Саблін. Окрему увагу NYT приділили тому, як служба в «Каскаді» відкриває двері до політичної кар’єри. Так, Євген Первишов, який спершу був депутатом нижчого рівня, після короткострокової служби повернувся до Москви і долучився до проєкту «Час героїв». Ця програма створена для просування в політику тих, хто має бойовий досвід. Після того, як Первишова помітив Путін, він став першим губернатором серед ветеранів війни в Україні.

Політичний консультант і колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов зазначив, що чиновники цілеспрямовано використовують «Каскад» як трамплін для кар’єрного зростання. На його думку, Кремль демонструє «патріотизм згори донизу», хоча насправді до підрозділу потрапляють не випадкові люди – а ті, хто вже заздалегідь мав гарантії призначення після служби.

За інформацією Conflict Intelligence Team, умови у «Каскаді» суттєво відрізняються від бойових – бази підрозділу розташовані поза досяжністю артилерії, а військові живуть у квартирах або готелях, а не в бліндажах.

Журналісти NYT намагались поспілкуватися з колишніми службовцями «Каскаду», проте жоден не погодився розповісти, як їм вдалося завершити службу до закінчення стандартного терміну, що може свідчити про порушення регламентів Міноборони РФ.

Раніше ми писали, що після вторгнення в Україну президент Росії Владімір Путін розгорнув ще один фронт – ідеологічний. Його мета – сформувати покоління юних росіян, готових до майбутніх війн, які, на його переконання, потрібні для відновлення імперської величі. Як показує репортаж The Washington Post, ця мета поступово досягається, і прикладом цього є 14-річний Єгор із Бєлгорода, передає «Главком».

У кімнаті підлітка висить прапор ПВК «Вагнер», а стіни прикрашені інфографікою із закликами до «денацифікації» України, військовими картами та іграшковою зброєю. Хлопець носить дитячу форму, подаровану батьком-військовим, і захоплено розповідає про навчання керувати дронами в патріотичному таборі – одному з понад 200 центрів по всій країні, створених за указом Путіна.