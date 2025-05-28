РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити

Росія планує спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту

Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Він, ймовірно, вже розпочинається на тлі застою мирного процесу за посередництва США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом, хоча санкції та великі втрати можуть поступово підривати військову машину Росії, і це літо може бути її останнім шансом для серйозного поштовху.

Попередньо відомо, що РФ в основному зосередить сили на наступі на Донеччину, проте Кремль також планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей.

«Росія планує спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту, зокрема в Сумській та Харківській областях, але в іншому випадку вони надаватимуть пріоритет Покровську та Костянтинівці», – сказав науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Крім того, РФ має можливість атакувати Костянтинівку з трьох напрямків.

WP пише, що захоплення Авдіївки у лютому 2024 року коштувало РФ 80 000 військових. Наразі на кордоні з Сумщиною та Харківщиною розміщено 125 000 російських військових. Цього, за даними, оприлюдненими українською військовою розвідкою, не достатньо, аби захопити два обласні центри.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Росія зосереджує свої основні сили на Курському напрямку з метою підготовки наступу на Сумщину. За його словами, понад 50 тис. російських військових вже стягнуто до цього району, однак великої наступальної операції ворог провести не зміг завдяки діям українських захисників.