Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити
РФ має можливість атакувати Костянтинівку з трьох напрямків
фото з відкритих джерел

Росія планує спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту

Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Він, ймовірно, вже розпочинається на тлі застою мирного процесу за посередництва США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом, хоча санкції та великі втрати можуть поступово підривати військову машину Росії, і це літо може бути її останнім шансом для серйозного поштовху.

Попередньо відомо, що РФ в основному зосередить сили на наступі на Донеччину, проте Кремль також планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей.

«Росія планує спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту, зокрема в Сумській та Харківській областях, але в іншому випадку вони надаватимуть пріоритет Покровську та Костянтинівці», – сказав науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Крім того, РФ має можливість атакувати Костянтинівку з трьох напрямків.

WP пише, що захоплення Авдіївки у лютому 2024 року коштувало РФ 80 000 військових. Наразі на кордоні з Сумщиною та Харківщиною розміщено 125 000 російських військових. Цього, за даними, оприлюдненими українською військовою розвідкою, не достатньо, аби захопити два обласні центри.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Росія зосереджує свої основні сили на Курському напрямку з метою підготовки наступу на Сумщину. За його словами, понад 50 тис. російських військових вже стягнуто до цього району, однак великої наступальної операції ворог провести не зміг завдяки діям українських захисників.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1188-й день повномасштабної війни
Керівник зовнішньої розвідки назвав чотири області, які прагне окупувати РФ
26 травня, 10:14
Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
26 травня, 08:41
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 – пошкоджено
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Хмельниччину (фото)
25 травня, 09:45
У 2019 році Вікулін посів друге місце на Першості Росії зі спортивного орієнтування серед атлетів до 19 років
Сили оборони знищили призера чемпіонату Росії зі спортивного орієнтування
21 травня, 09:52
У хлопця 17 років та трирічної дівчинки гостра реакція на стрес, у 13-річної дитини – різана рана стопи
Внаслідок нічної атаки постраждала багатодітна сім’я з Бориспільського району (фото)
21 травня, 07:11
Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області
21 травня, 06:19
Штурмові підрозділи Сил оборони продовжують активні дії на прикордонні Курщини
Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку
18 травня, 16:44
Ситуація на фронті 6 травня
Лінія фронту станом на 6 травня 2025. Зведення Генштабу
6 травня, 23:07
РФ з початку війни втратила 22369 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 травня, 07:58

Події в Україні

РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити
РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити
Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені
Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені
Як контроль росіян над ЗАЕС може вплинути на окупацію Дніпропетровщини: дані ISW
Як контроль росіян над ЗАЕС може вплинути на окупацію Дніпропетровщини: дані ISW
РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua