Загострення у Путіна. Зеленський прокоментував питання про «Петріоти» і наявності ракет до них

Зеленський пояснив, чи готова Україна до комбінованих ударів ворога

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з використанням зенітно-ракетних комплексів Patriot та наявністю до них ракет. Глава держави зазначив, що ракети для цих систем Україна використовує обережно, зосереджуючись на збитті найскладніших цілей. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ракети для «Петріотів» ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають», – наголосив Зеленський.

Стосовно отримання додаткових систем ППО, Президент зазначив, що Україна «наближається до деяких рішень», але наразі не може розкривати деталі. Водночас він повідомив про значний прогрес у питанні ліцензування інших систем протиповітряної оборони.

«Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем протиповітряної оборони ми вже зовсім близько», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, журналісти Le Monde писали, що Збройні сили України зіштовхнулися з нестачею ракет для зенітних комплексів Samp/T. За даними журналістів, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T. Українські військові також не отримали «жодної ракети за півтора року» для зенітної системи малої дальності Crotale.

Також The Washington Post писав, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за $15 млрд. Він наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.