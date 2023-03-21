Медведчук має в Росії новий бізнес – розслідування «Схем»

Екснардеп має відношення до двох мереж автомобільних заправок у Росії

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Медведчук має відношення до двох мереж автомобільних заправок у Росії – «ЛТК» у Липецькій області (сім заправок) і «Новий поток» в Тюменській та Курганській областях (26 заправок). Про це йдеться в розслідуванні «Схем».

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Зазначається, що власник обох мереж АЗС – компанія «Трейдпроєкт», яка належить акціонерному товариству «ГК Маркет».

У вересні 2022 власниками «ГК Маркет» стали Тимур Абертасов і Микола Сухов. Обоє пов'язані з компаніями із орбіти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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Абертасов у 2020 році працював у компанії «Юг Энерго» – тоді вона була під контролем Марченко. Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу дружини Медведчука постачалися у США.

До складу групи компаній «Маркет» входять іще щонайменше три компанії: нафтовий брокер «АТІ» (Алгоритм паливний інтегратор), а також дві новостворені нафтовидобувні компанії без ліцензій – «ІНГТ» (Інноваційні нафтогазові технології) і «КНК» (Калмицька нафтогазова компанія).

Нагадаємо, журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака.

Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

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Парламентарі підготували і проголосували за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Віктора Медведчука. Підставою для цього послужило припинення українського громадянства. Позов Медведчука 20 лютого надійшов до Верховного суду.