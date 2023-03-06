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Суд заарештував активи Медведчука та Козака, які записані на підставну пенсіонерку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заарештував активи Медведчука та Козака, які записані на підставну пенсіонерку
Загальна вартість активів може сягати 5 млрд грн
фото з відкритих джерел

Йдеться про компанії «Істбуд» та «Таун Ленд Компані», у яких частка Куць складає 55%

Личаківський районний суд Львова заарештував активи одного з лідерів забороненої «Опозиційна платформа за життя» і кума Путіна Віктора Медведчука та його близького соратника, нардепа-втікача Тараса Козака, фіктивною бенефіціаркою яких була така собі Ольга Куць. Про це повідомляє Bihus.Info.

Йдеться про компанії «Істбуд» та «Таун Ленд Компані», у яких частка Куць складає 55%. Загальна вартість активів може сягати 5 млрд грн, а про їхній арешт стало відомо з судових ухвал та Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Перша компанія є власницею майже гектара землі на бульварі Дружби Народів в Києві вартістю близько 160 млн грн, друга є замовницею будівництва житлового комплексу «Поетика», що зводиться в Києві.

Нагадаємо, журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака. 

Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Парламентарі підготували і проголосували за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Віктора Медведчука. Підставою для цього послужило припинення українського громадянства. Позов Медведчука 20 лютого надійшов до Верховного суду.

Теги: суд Віктор Медведчук майно арешт

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