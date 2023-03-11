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«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
Медведчук дав інтерв'ю російським пропагандистам
фото: скріншот із відео

Зрадник поскаржився, що кілька місяців перебував у наручниках

Кум Путіна, зрадник України Віктор Медведчук розповів подробиці його затримання на початку квітня минулого року. Деталі він розкрив у ефірі російського телеканалу.

«У кабінет начальника департаменту контррозвідки СБУ мене привезли в ніч з 12 на 13 квітня, після того, як десь в районі 18 години вечора мене було затримано. Мене привезли в якомусь ковпаку, я не знав, де перебуваю, вже потім довідався, що це за кабінет... Був у мішку фактично, я був у ньому спершу кілька годин на цементній підлозі, потім мене завели в цей кабінет. Коли цей мішок зняли, переді мною стояв Баканов та керівник контррозвідки (тодішній глава СБУ, – ред.)... Мене затримала не СБУ, а тероборона, затримала випадково... Одягли наручники, наділи мішок і поволокли у іншу машину... Це був важкий день у моєму житті, напевно найважчий, 12 квітня», – скаржиться Медведчук.

Медведчук заявив, що фізичного насилля щодо нього не застосовували, «але все інше було». Також він поскаржився, що кілька місяців перебував у наручниках вдень та вночі.

Раніше Личаківський районний суд Львова заарештував активи одного з лідерів забороненої «Опозиційна платформа за життя» і кума Путіна Віктора Медведчука та його близького соратника, нардепа-втікача Тараса Козака, фіктивною бенефіціаркою яких була така собі Ольга Куць.

Нагадаємо, журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака. 

Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Парламентарі підготували і проголосували за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Віктора Медведчука. Підставою для цього послужило припинення українського громадянства. Позов Медведчука 20 лютого надійшов до Верховного суду.

Теги: тероборона майно Віктор Медведчук

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