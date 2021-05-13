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    Медведчук поїхав з суду під крики «путінська ку*ва» (відео)

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    Народний депутат Ілля Кива &laquo;розчищає дорогу&raquo; для автівки Віктора Медведчука - Медведчук поїхав з суду під крики «путінська ку*ва» (відео)
    Народний депутат Ілля Кива «розчищає дорогу» для автівки Віктора Медведчука
    Фото: НВ

    Невідомі в балаклавах розштовхали присутніх і організували коридор для проїзду Mercedes політика

    Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук залишив будівлю Печерського суду Києва під крики «Медведчук – путінська ку*ва» і «На кожного ката чекає розплата».

    Про це повідомляє НВ.

    Невідомі в балаклавах розштовхали присутніх і організували коридор для проїзду Mercedes політика. За даними журналістів, їм дав команду однопартієць Медведчука Ілля Кива.

    Як відомо, суд відправив Медведчука під домашній арешт.

    В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.

    Медведчук також у ході засідання суду заявив, що ознайомився з матеріалами про підозру. Він вважає, що матеріали підозри не були оголошені відповідно до вимог КПК. Нардеп вважає, що аргументи сторони обвинувачення «є політично вмотивованими і направлені на те, щоб зупинити опозицію». Адвокат Медведчука заявляв, що нардепу не вручили підозру і він не набув статусу підозрюваного. Захисник просив суд відмовити стороні обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.

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    Теги: Віктор Медведчук суд депутат путінський режим арешт політика Опозиційна платформа — За життя Mercedes
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