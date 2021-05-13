Медведчук поїхав з суду під крики «путінська ку*ва» (відео)

Невідомі в балаклавах розштовхали присутніх і організували коридор для проїзду Mercedes політика

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук залишив будівлю Печерського суду Києва під крики «Медведчук – путінська ку*ва» і «На кожного ката чекає розплата».

Про це повідомляє НВ.

Невідомі в балаклавах розштовхали присутніх і організували коридор для проїзду Mercedes політика. За даними журналістів, їм дав команду однопартієць Медведчука Ілля Кива.

Невідомим у балаклавах допомагав нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива pic.twitter.com/Gma9m8e8zs — НВ (@tweetsNV) May 13, 2021

Як відомо, суд відправив Медведчука під домашній арешт.

В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.

Медведчук також у ході засідання суду заявив, що ознайомився з матеріалами про підозру. Він вважає, що матеріали підозри не були оголошені відповідно до вимог КПК. Нардеп вважає, що аргументи сторони обвинувачення «є політично вмотивованими і направлені на те, щоб зупинити опозицію». Адвокат Медведчука заявляв, що нардепу не вручили підозру і він не набув статусу підозрюваного. Захисник просив суд відмовити стороні обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.

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