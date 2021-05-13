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    У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку

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    12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду - У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку

    12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду

    фото з відкритих джерел

    СБУ має висунути обвинувальний акт, а потім буде передача справи й розгляд у суді

    Правоохоронні органи багато місяців готували підозри у державній зраді народним депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. І в цій справі є «обґрунтовані докази». Про заявив глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський в ефірі телеканалу «Україна 24». Він також озвучив прогноз щодо розслідування.

    «До підозри панам Медведчуку й Козаку готувалися досить довго. За моєю інформацією, йшлося щонайменше про рік або півріччя тих невідкладних слідчих дій, які проводили органи СБУ і співробітники Офісу генпрокурора», – зазначив депутат.

    За його словами, під цими підозрами є достатньо обґрунтовані докази, які українці зможуть побачити, коли в справі буде публічний суд. Зокрема, пояснив Монастирський, орган досудового розслідування, тобто Служба безпеки України, має висунути обвинувальний акт, а потім буде передача справи й розгляд у суді.

    «Як швидко це відбуватиметься, залежить від ситуації в конкретному суді, куди справа потрапить. Але можна говорити точно, що правоохоронні органи відпрацювали позитивно. Ці обвинувачення ляжуть в основу обвинувального акту», – додав нардеп.

    Зазначимо: 12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду. Він заявив, що готовий до арешту. В ОГП нардеп отримав примірник підозри й він висловив переконання, що документ йому вручили з порушенням законної процедури. За його словами, високопоставлені посадові особи нібито вже кілька місяців пропонують йому покинути Україну, однак «робити це він не збирається».

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ суд депутат розслідування партія Слуга народу
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