У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку

12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду

СБУ має висунути обвинувальний акт, а потім буде передача справи й розгляд у суді

Правоохоронні органи багато місяців готували підозри у державній зраді народним депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. І в цій справі є «обґрунтовані докази». Про заявив глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський в ефірі телеканалу «Україна 24». Він також озвучив прогноз щодо розслідування.

«До підозри панам Медведчуку й Козаку готувалися досить довго. За моєю інформацією, йшлося щонайменше про рік або півріччя тих невідкладних слідчих дій, які проводили органи СБУ і співробітники Офісу генпрокурора», – зазначив депутат.

За його словами, під цими підозрами є достатньо обґрунтовані докази, які українці зможуть побачити, коли в справі буде публічний суд. Зокрема, пояснив Монастирський, орган досудового розслідування, тобто Служба безпеки України, має висунути обвинувальний акт, а потім буде передача справи й розгляд у суді.

«Як швидко це відбуватиметься, залежить від ситуації в конкретному суді, куди справа потрапить. Але можна говорити точно, що правоохоронні органи відпрацювали позитивно. Ці обвинувачення ляжуть в основу обвинувального акту», – додав нардеп.

Зазначимо: 12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду. Він заявив, що готовий до арешту. В ОГП нардеп отримав примірник підозри й він висловив переконання, що документ йому вручили з порушенням законної процедури. За його словами, високопоставлені посадові особи нібито вже кілька місяців пропонують йому покинути Україну, однак «робити це він не збирається».