Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)

У суді обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку

У Києві сталася сутичка під Печерським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Сутичку спровокував плакат, передає РБК-Україна.

Учасники акції, яка проходить під будівлею Печерського райсуду, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали.

Нагадаємо, у Києві сьогодні почали обирати запобіжний захід Медведчуку. Нардепа підозрюють у вчиненні держаної зради та розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту, але з правом внесення застави.

11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.