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    Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)

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    Сутичку спровокував плакат - Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)
    Сутичку спровокував плакат
    Фото: РБК-Україна

    У суді обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку

    У Києві сталася сутичка під Печерським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Сутичку спровокував плакат, передає РБК-Україна.

    Учасники акції, яка проходить під будівлею Печерського райсуду, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

    Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали.

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    Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)
    Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)
    Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)
    Справа проти Медведчука. Під Печерським судом сталася сутичка (фото)

    Нагадаємо, у Києві сьогодні почали обирати запобіжний захід Медведчуку. Нардепа підозрюють у вчиненні держаної зради та розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму.

    Сторона обвинувачення просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту, але з правом внесення застави.

    11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.


    Теги: Віктор Медведчук суд державна зрада
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