Медведчук прибув до суду. Поскаржився, що на заставу нема грошей

Медведчук заявив, що має багато друзів, які можуть внести за нього кошти

За словами Медведчука, усі його рахунки заблоковані

Підозрюваний у державній зраді нардеп «ОПЗЖ» Віктор Медведчук прибув до Печерського суду столиці, який має обрати йому запобіжний захід.

За словами Медведчука, усі його рахунки заблоковані, тому він не може забезпечити собі заплатити заставу.

Водночас він заявив, що має багато друзів, які можуть внести за нього кошти.

Біля суду зібралися десятки молодиків спортивної статури. На питання, хто ці люди, Медведчук відповів, що це небайдужі люди, які підтримують його та представники громадських організацій, а не охорона.

За його словами, він готовий до СІЗО, але «все буде нормально».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.