Символічний збіг: суд над Медведчуком має багато спільного зі справою Стуса

13 травня 1980 року було порушено справу проти Василя Стуса, адвокатом якого було призначено Віктора Мєдвєдчука

13 травня 1980 року було порушено справу проти Василя Стуса, адвокатом якого було призначено Віктора Мєдвєдчука

«Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає»

Сьогодні, 13 травня, розпочалося засідання Печерський суду Києва у справі стосовно Віктора Медведчука. Журналісти помітили цікаве співпадіння: 13 травня 1980 роцу була порушена справа за обвинуваченням поета Василя Стуса. У цей день 41 рік тому поета звинуватили у вчиненні дій з метою підриву та ослаблення радянської влади.

15 травня 1980 року Стусу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дисидент Євген Сверстюк, який товаришував з поетом, писав: «Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката».

Дисидент був вимушений захищатися самостійно. А його адвокат Віктор Медведчук, по суті, погодився з обвинуваченнями, які були висунуті проти поета.

Василя Стуса визнали винним. Поет помер у тюремному карцері табору особливого режиму ВС-389/36 4 вересня 1985 року.

Нагадаємо, одіозний політик та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук потягнув до суду журналіста Кіпіані, вимагаючи спростувати окремі речення та фрази з книги «Справа Василя Стуса». У жовтні Дарницький суд Києва заборонив розповсюдження тиражу видання.

Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

Книга «Справа Василя Стуса» номінувалася у жанрі журналістика/публіцистика на здобуття Шевченківської премії. Але не стала переможцем.

Раніше Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії своєї книги. Текст читатиме друг журналіста, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Видавництво «Віват» хоче стягнути з Медведчука ще 328 тисяч грн.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Київський апеляційний суд додатковою постановою стягнув з нардепа Віктора Медведчука 139,5 тис. гривень, витрачених видавництвом «Віват» на правову допомогу в апеляційній інстанції.