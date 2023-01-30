У Маріуполі росіяни готують війська та техніку для атак на Вугледар – радник мера
Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тис. окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники укомплектовують підрозділи, аби кинути їх під Вугледар. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенко.
Як зазначається, за вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів. Орієнтовна загальна кількість до 4 тис. осіб.
«Крім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів на місці, готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки живих окупантів», – йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти почали накопичувати техніку наступального характеру поблизу Маріуполя. Ймовірно, її теж хочуть відправити під Вугледар.
«Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів», – зазначив Андрющенко.
Він також додав, що у Маріуполі критична ситуація з медициною. Щоб отримати так звану «державну страховку» від окупантів, потрібен російський паспорт.
В окупованому місті залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення.
«При тому, знов розгорнуто військові шпиталі на базі працюючих стаціонарів. Наслідки - вичерпання запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступно тепер), нестача койко-місць цивільним. Смертність зростає», – додав радник мера.
Раніше повідомлялося, на території «Азовсталі» у Маріуполі окупанти облаштували вертолітну базу. Також раніше повідомлялося, що у Маріуполь прибула чергова партія російських військових.
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