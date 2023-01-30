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У Маріуполі росіяни готують війська та техніку для атак на Вугледар – радник мера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі росіяни готують війська та техніку для атак на Вугледар – радник мера
фото ілюстративне

Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тис. окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники укомплектовують підрозділи, аби кинути їх під Вугледар. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенко.

Як зазначається, за вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів. Орієнтовна загальна кількість до 4 тис. осіб.

«Крім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів на місці, готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки живих окупантів», –  йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти почали накопичувати техніку наступального характеру поблизу Маріуполя. Ймовірно, її теж хочуть відправити під Вугледар.

«Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів», – зазначив Андрющенко.

Він також додав, що у Маріуполі критична ситуація з медициною. Щоб отримати так звану «державну страховку» від окупантів, потрібен російський паспорт.

В окупованому місті залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення.

«При тому, знов розгорнуто військові шпиталі на базі працюючих стаціонарів. Наслідки - вичерпання запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступно тепер), нестача койко-місць цивільним. Смертність зростає», –  додав радник мера.

Раніше повідомлялося, на території «Азовсталі» у Маріуполі окупанти облаштували вертолітну базу. Також раніше  повідомлялося, що у Маріуполь прибула чергова партія російських військових.

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Теги: вихідні окупанти лікар паспорт військові радник росіяни Вугледар Маріуполь

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