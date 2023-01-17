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Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату
Мобілізаційний процес в країні триває
фото з відкритих джерел

Міська влада Києва прокоментувала об'яви на будинках місцевих

У Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня. У соцмережах пишуть, що такі документи помітили на житлових будинках в Голосіївському районі столиці.

Мешканці будинків розгублені: не знають як їм діяти – йти до військкомату вже зараз, чи чекати на повістку.

У Київській міській військовій адміністрації для сайту ТСН прокоментували оголошення про які йдеться.

Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), на виконання указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про загальну мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП.

Мешканці Києва помітили у своїх будинках оголошення про мобілізацію
Мешканці Києва помітили у своїх будинках оголошення про мобілізацію
фото з відкритих джерел

У КМВА додають, що об’яви на під’їздах будинків – це інформування населення про те, що мобілізаційний процес в країні триває та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з’явитися до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.

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Теги: мобілізація повістка військомат Київ

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