В Одесі військкомат вручав повістки з машини «швидкої». Командування відреагувало

Через скандали із врученням повісток в Одесі тривають службові перевірки

Нещодавно мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі пояснили, що машину «швидкої» нібито отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус.

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Сьогодні командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів нараду з керівниками територіальних центрів комплектування, ДПСУ, Нацоліції та органів місцевої влади з приводу скандалів, які виникли в Одесі під час вручення повісток. Про це інформує Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки.

Зазначається, що у зв'язку з використанням військовими «швидкої» для вручення повісток і некоректної поведінки співробітників тривають службові перевірки.

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«Ці факти присічені і суворо засуджені командуванням Сил оборони. За результатами перевірок буде вжито заходів впливу у відповідності ступеню провини», – йдеться в повідомленні.

Ковальчук наголосив на неприпустимості створення негативного іміджу Сил оборони та ЗСУ і порушень чинного законодавства. Водночас він вказав на необхідність «якісного, повного і вчасного забезпечення країни мобілізаційним ресурсом».

«Мобілізація в країні проголошена з початку повномасштабного вторгнення і вона триває безперервно. Ми всі в ній задіяні і маємо розуміти, що кожен свідомий громадянин повинен виконати свій конституційний обов’язок. Ніхто крім нас не поповнить мобілізаційний ресурс. А поповнення втрат і створення відповідного резерву – це зрозуміла складова оборони. Триває війна – важка, кровопролитна, визвольна, відчайдушна. Ми маємо втрати, але й маємо мету – перемогу! Саме тому завдання кожного – виконати свій обов’язок, а не ухилитися від нього, аргументуючи це якоюсь комерційною чи гуманітарною складовою", – зазначив Ковальчук.

Військові нагадали, що повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонено законодавством. І це вручення не обов’язково має здійснювати представник ТЦ та СП. Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством: керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати повістку.

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Нагадаємо, що минулого тижня мережею розлетілося відео, на якому було зафіксоване жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент теж призначили службову перевірку.