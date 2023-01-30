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В Одесі військкомат вручав повістки з машини «швидкої». Командування відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі військкомат вручав повістки з машини «швидкої». Командування відреагувало
фото з соцмереж

Через скандали із врученням повісток в Одесі тривають службові перевірки

Нещодавно мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі пояснили, що машину «швидкої» нібито отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус.

Сьогодні командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів нараду з керівниками територіальних центрів комплектування, ДПСУ, Нацоліції та органів місцевої влади з приводу скандалів, які виникли в Одесі під час вручення повісток. Про це інформує Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки. 

Зазначається, що у зв'язку з використанням військовими «швидкої» для вручення повісток і некоректної поведінки співробітників тривають службові перевірки.

«Ці факти присічені і суворо засуджені командуванням Сил оборони. За результатами перевірок буде вжито заходів впливу у відповідності ступеню провини», – йдеться в повідомленні.

Ковальчук наголосив на неприпустимості створення негативного іміджу Сил оборони та ЗСУ і порушень чинного законодавства. Водночас він вказав на необхідність «якісного, повного і вчасного забезпечення країни мобілізаційним ресурсом».

«Мобілізація в країні проголошена з початку повномасштабного вторгнення і вона триває безперервно. Ми всі в ній задіяні і маємо розуміти, що кожен свідомий громадянин повинен виконати свій конституційний обов’язок. Ніхто крім нас не поповнить мобілізаційний ресурс. А поповнення втрат і створення відповідного резерву – це зрозуміла складова оборони. Триває війна – важка, кровопролитна, визвольна, відчайдушна. Ми маємо втрати, але й маємо мету – перемогу! Саме тому завдання кожного – виконати свій обов’язок, а не ухилитися від нього, аргументуючи це якоюсь комерційною чи гуманітарною складовою", – зазначив Ковальчук.

Військові нагадали, що повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонено законодавством. І це вручення не обов’язково має здійснювати представник ТЦ та СП. Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством: керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати повістку.

Нагадаємо, що минулого тижня мережею розлетілося відео, на якому було зафіксоване жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент теж призначили службову перевірку.

Теги: Одеса повістка військомат війна

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