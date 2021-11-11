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    Мер Дніпра обурився безкарністю мафії та жорстко «пройшовся» по Офісу президента

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    Філатов написав пост про &laquo;суспільство подвійних стандартів&raquo; - Мер Дніпра обурився безкарністю мафії та жорстко «пройшовся» по Офісу президента
    Філатов написав пост про «суспільство подвійних стандартів»
    Фото Борис Філатов / Facebook

    У Дніпрі лідер депутатської фракції порушив ПДР і запостив про це відео в Іnstagram, але його не покарали

    Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook написав, що «вчора один не просто міський недоумок, а цілий лідер депутатської фракції в облраді промчав із вітерцем Набережною зі швидкістю 140 кілометрів на годину і запиляв про це сторіс в Іnstagram».

    Прізвища Філатов не сказав, однак обурився, що порушника за це не покарали.

    «Справа в тому, що в нашій нещасній країні, ти можеш робити все, що завгодно, якщо ти тільки не великий начальник... Але тобі за це нічого не буде.

    Ти не будеш цікавий ні прокуратурі, ні поліції, ні СБУ, ні численним антикорупційним органам, ні навіть Офісу президента, який нині сує свій ніс навіть туди, куди собака…», – написав Борис Філатов.

    Якщо ти не мер, то буцімто «тобою не зацікавляться ні «громадянське суспільство», ні активісти з громадськими діячами, ні «вільна преса» з журналістами-«розслідувачами».

    «Мафія сьогодні почувається у Дніпрі безкарною. І навіть якщо я не дочекаюся ні від кого допомоги, то я все одно не припиню з нею боротися», – пообіцяв Філатов.

    Нагадаємо, раніше мер Дніпра був шокований трагедією в родині свого підлеглого.

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    Теги: СБУ Борис Філатов мер мафія ПДР активісти
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    Мер Дніпра обурився безкарністю мафії та жорстко «пройшовся» по Офісу президента