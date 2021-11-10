Мер Чернігова вважає «фігнею» курс України до НАТО

На думку чернігівського міського голови, Північноатлантичний альянс – неефективний

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міськради розкритикував євроатлантичний курс України та заявив, що НАТО – неефективне. Про це свідчить відеозапис із засідання міськради.

«Сьогодні ми говоримо, що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все. Це абсолютно неефективно, як уже неодноразово демонструвалося, якийсь там, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали чи Америка, чи Росія? Кого захистило НАТО? Нікого», – сказав Атрошенко.

Він пригадав, що сили НАТО не втрутилися в окупацію Криму та війну на Донбасі, натомість «бомбили Югославію». «Завдавали авіаударів, встановлюючи демократію. Хіба авіаударами демократія встановлюється?» – риторично запитав мер Чернігова.

Бомбардування Югославії силами НАТО відбулося у 1999 році в межах операції проти цієї республіки. Воно призвело до виведення югославських військ із території Косова та переходу цього краю під контроль НАТО.

Проте ця операція ніяк не демонструє ефективність чи неефективність НАТО у захисті країн, які входять до складу Альянсу, оскільки все це відбувалося за межами НАТО.

Атрошенко обіймає посаду мера Чернігова з 2015 року. До цього був народним депутатом трьох скликань, де представляв «Нашу Україну» та Партію регіонів.

У складі останньої в січні 2014 року голосував за «диктаторські закони», але пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував.

До слова, торік у грудні мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні.

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