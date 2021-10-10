Філатов розвеселив соцмережу спогадами про «дуже дивного» Саакашвілі

«У нас завжди були складні стосунки. Ще будучи депутатом Верховної Ради, я перший в Україні сказав, що йому не вдасться. Що окрема Одеська область в 40-мільйонній країні – це не Батумі. Що Міша – «політична тварина», в непоганому сенсі цього слова», – йдеться у дописі.

Філатов пригадав, як Саакашвілі їздив у маршрутці, з охоронним джипом позаду. Також розповідає, як на виборах у Чернігові він ледь не побився із Саакашвілі. Їх тоді розборонила охорона.

«Після цього він оббріхував мене по телевізору і бурмотів якусь нісенітницю, що в мене було два гелікоптери/портсигари «дві»/куртки зі шкіри, – пригадує Філатов. – «Коли він приїхав із передвиборчим туром до Дніпра, то я на час його візиту скасував своє розпорядження про заборону мобільних цирків та зоопарків. Всі сміялися над цим тролінгом».

Філатов зазначив, що зараз Саакашвілі у в'язниці на батьківщині «незручний, екзальтований, дуже дивний».

«Ми не маємо права забути і залишити його. Україна не має права залишати своїх громадян. Це закон. Навіть, якщо це загрожує ускладнити відносини з братньою Грузією. Своїх не залишають. Ніколи і ні за яких обставин. А Міша став нашим. Вибачте, але це від душі. Я така людина», – зазначає мер Дніпра.

Соцмережі жваво відвеагували на пост Філатова, прокоментувавши: «Іноді я лякаюся, Борисе, як однаково ми думаємо. Спасибі. Не можна своїх кидати. Крапка», «Ось вже, ні відняти, ні прибавити. Божевільних у нас люблять», «Дуже дивний. Точно підмічено», «Про портсигари і шкіряні куртки дуже смішно! Спасибі!».

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.