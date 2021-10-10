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    Філатов розвеселив соцмережу спогадами про «дуже дивного» Саакашвілі

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    Михайло Саакашвілі наразі перебуває у СІЗО в Грузії - Філатов розвеселив соцмережу спогадами про «дуже дивного» Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі наразі перебуває у СІЗО в Грузії
    фото з відкритих джерел

    «Міша – «політична тварина», в непоганому сенсі цього слова», – Філатов

    Мер Дніпра Борис Філатов опублікував у мережі допис, у якому розповів про діяльність Михайла Саакашвілі, чим розсмішив користувачів соцмережі. У ньому він називає колишнього президента Грузії «політичною твариною», допис Філатов розмістив на сторінці у Facebook.

    «У нас завжди були складні стосунки. Ще будучи депутатом Верховної Ради, я перший в Україні сказав, що йому не вдасться. Що окрема Одеська область в 40-мільйонній країні – це не Батумі. Що Міша – «політична тварина», в непоганому сенсі цього слова», – йдеться у дописі.

    Філатов пригадав, як Саакашвілі їздив у маршрутці, з охоронним джипом позаду. Також розповідає, як на виборах у Чернігові він ледь не побився із Саакашвілі. Їх тоді розборонила охорона.

    «Після цього він оббріхував мене по телевізору і бурмотів якусь нісенітницю, що в мене було два гелікоптери/портсигари «дві»/куртки зі шкіри, – пригадує Філатов. – «Коли він приїхав із передвиборчим туром до Дніпра, то я на час його візиту скасував своє розпорядження про заборону мобільних цирків та зоопарків. Всі сміялися над цим тролінгом».

    Філатов зазначив, що зараз Саакашвілі у в'язниці на батьківщині «незручний, екзальтований, дуже дивний».

    «Ми не маємо права забути і залишити його. Україна не має права залишати своїх громадян. Це закон. Навіть, якщо це загрожує ускладнити відносини з братньою Грузією. Своїх не залишають. Ніколи і ні за яких обставин. А Міша став нашим. Вибачте, але це від душі. Я така людина», – зазначає мер Дніпра.

    Соцмережі жваво відвеагували на пост Філатова, прокоментувавши: «Іноді я лякаюся, Борисе, як однаково ми думаємо. Спасибі. Не можна своїх кидати. Крапка», «Ось вже, ні відняти, ні прибавити. Божевільних у нас люблять», «Дуже дивний. Точно підмічено», «Про портсигари і шкіряні куртки дуже смішно! Спасибі!».

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: Борис Філатов Михайло Саакашвілі Україна Facebook охорона
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    Філатов розвеселив соцмережу спогадами про «дуже дивного» Саакашвілі