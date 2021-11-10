Мер Черкас, що подружився зі «слугами», задешево скупив землю над Дніпром (відео)

Дві ділянки у мальовничому куточку над Дніпром дісталися очільнику Черкас за 67 тис. грн

Поруч із ділянками міського голови та його дружини – земля, що належить родичам та друзям одіозного мера

У 2021 році міський голова Черкас Анатолій Бондаренко з дружиною та родичами придбали майже два гектари землі під забудову біля річки Дніпро у селищі Сокирне на Черкащині. При цьому, ділянки придбані за цінами суттєво нижчими за ринкові. Про це повідомляється у програмі «Лакмус».

У вересні 2021 року мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив на сайті НАЗК про купівлю двох ділянок загальною площею 20 соток у вищезгаданому районі. Журналісти звертають увагу на те, що земля на узбережжі Дніпра обійшлася Бондаренку всього лише у $2,5 тис. (67 тис. грн, по 3,4 тис. грн за сотку) в той час, як на сайті OLX пропозиції щодо продажу ділянок у Сокирній стартують від $1,5 тис. за сотку – приблизно вдесятеро дорожче.

Ділянки мера Черкас – продовження землі його родини над Дніпром. Ближче до ріки розташовані сім ділянок його дружини, депутатки Черкаської облради Валерії Бондаренко. Загалом подружжя має майже гектар землі на узбережжі Дніпра. Орієнтовна ринкова вартість цієї землі сягає $160 тис. На земельних ділянках, що належать дружині Черкаського міського голови наразі вже розпочалося будівництво.

Журналісти також з’ясували, що поряд із ділянками родини Бондаренків уже зведено відпочинковий комплекс на землі, що належить близьким їм людям. Так, власниками сусідніх ділянок є рідна сестра Валерії – Катерина Геращенко, рідний брат міського голови Черкас – Микола, і близький знайомий родини – колишній однопартієць Анатолія Бондаренка – Олександр Сінгаєвський.

Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який ще наприкінці 2020 року судився з президентом Володимиром Зеленським, вирішив підтримати на виборах у 197-му округу провладного кандидата, висуванця «Слуги народу», мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Згодом Войцехівський переміг на 197 окрузі.

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