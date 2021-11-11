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    Стало відомо, скількох контрабандистів та «злодіїв у законі» покарали

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    Триває перевірка підстав включення кримінальних авторитетів до санкційних списків РНБО - Стало відомо, скількох контрабандистів та «злодіїв у законі» покарали
    Триває перевірка підстав включення кримінальних авторитетів до санкційних списків РНБО
    Фото: Офіс президента

    Санкції застосували до понад п’яти сотень «злодіїв у законі»

    10 листопада відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського, на якому був заслуханий звіт голови СБУ щодо ситуації, пов’язаної із застосуванням обмежувальних заходів до контрабандистів. Про це інформує Офіс президента.

    Іван Баканов повідомив, що з початку року за матеріалами Служби безпеки України РНБО запровадила санкції проти 22 фізичних та 146 юридичних осіб. Він наголосив, що протидія контрабанді є комплексною роботою багатьох органів влади.

    Також на засіданні Ради нацбезпеки і оборони було заслухано звіт міністра внутрішніх справ щодо дії санкцій, застосованих проти кримінальних авторитетів і так званих злодіїв у законі.

    Денис Монастирський повідомив, що, за рішенням РНБО, санкції застосовані до понад 500 «злодіїв у законі». З них 83 особам скасовано дозвільні документи на перебування в Україні, 37 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, стосовно 23 осіб триває документування злочинної діяльності або процедура видворення з України.

    Водночас, за словами міністра, триває перевірка підстав включення кримінальних авторитетів до санкційних списків РНБО та виправлення неточностей, зокрема у паспортних даних, відомостях щодо громадянства, місця проживання тощо.

    Нагадаємо, на засіданні РНБО ухвалено низку невідкладних рішень щодо безпеки українсько-білоруського кордону.

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    Теги: СБУ РНБО санкції документи Іван Баканов Офіс президента Денис Монастирський
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    Стало відомо, скількох контрабандистів та «злодіїв у законі» покарали