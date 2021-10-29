«Звели батька в могилу». Мер Дніпра шокований трагедією в родині свого підлеглого
Філатов розповів, що його підлеглий брехав кілька місяців
Мер Дніпра Борис Філатов, який ще влітку зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії, шокований трагедією, яка сталась в родині одного із підлеглих. Перш за все Філатов з’ясував, що його працівник брехав останні три місяці та не сприяв тому, аби родина зробила щеплення від Covid-19. У результаті цієї позиції вчора у підлеглого «антивакцинатора» помер батько, якого навіть не лікували, як слід.
«Вчора в одного з моїх підручних батько помер. Кашляв, довго трималася температура, почав задихатися і помер. Діагноз ковід навіть не поставили. З однієї причини. Ці люди (або нелюди) навіть не зверталися за медичною допомогою. Лікували самі. Пігулки давали. Коротше, звели свого батька в могилу», – написав Філатов.
Мер нагадав, що усім тим, хто з ним постійно контактує, було запропоновано або вакцинуватися, або звільнитися.
«Синок три місяці петляв, брехав про те, що перехворів, розповідав казки про антитіла, а коли його гнали на тести, розповідав, що їх немає в амбулаторії. Сьогодні його примусово протестували та обстежили. Пневмонія ковідна. І він, і його напарник, такий самий, як і він людожер, лежать удома бездиханні, а тато – у могилі. Безумовно кретин Денис, тепер ридає, що батька не повернеш, а «ви, Борисе Альбертовичу, як завжди мали рацію», – написав Філатов і додав, що більше на цю тему розмовляти не хоче.
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