«Звели батька в могилу». Мер Дніпра шокований трагедією в родині свого підлеглого

Коли старенька людина захворіла, його родичі навіть не звернулися до лікаарів по допомогу

Філатов розповів, що його підлеглий брехав кілька місяців

Мер Дніпра Борис Філатов, який ще влітку зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії, шокований трагедією, яка сталась в родині одного із підлеглих. Перш за все Філатов з’ясував, що його працівник брехав останні три місяці та не сприяв тому, аби родина зробила щеплення від Covid-19. У результаті цієї позиції вчора у підлеглого «антивакцинатора» помер батько, якого навіть не лікували, як слід.

«Вчора в одного з моїх підручних батько помер. Кашляв, довго трималася температура, почав задихатися і помер. Діагноз ковід навіть не поставили. З однієї причини. Ці люди (або нелюди) навіть не зверталися за медичною допомогою. Лікували самі. Пігулки давали. Коротше, звели свого батька в могилу», – написав Філатов.

Мер нагадав, що усім тим, хто з ним постійно контактує, було запропоновано або вакцинуватися, або звільнитися.

«Синок три місяці петляв, брехав про те, що перехворів, розповідав казки про антитіла, а коли його гнали на тести, розповідав, що їх немає в амбулаторії. Сьогодні його примусово протестували та обстежили. Пневмонія ковідна. І він, і його напарник, такий самий, як і він людожер, лежать удома бездиханні, а тато – у могилі. Безумовно кретин Денис, тепер ридає, що батька не повернеш, а «ви, Борисе Альбертовичу, як завжди мали рацію», – написав Філатов і додав, що більше на цю тему розмовляти не хоче.

Нещодавно від коронавірусу слідом за дружиною помер колишній мер Кам'янського (раніше Дніпродзержинськ).

А напередодні від коронавірусу з різницею у день померло подружжя українських письменників.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

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