Місцеві вибори рік потому: хто з мерів виконує обіцянки, а хто – ні

Рік тому жителі міст і сіл обирали місцеві ради, сільських, селищних і міських голів

Місцеві вибори відбулися в Україні рівно рік тому – 25 жовтня

Як очільники міст виконують свої обіцянки та кому найбільше вдалося виконати зобов’язань протягом року, пише «Слово і діло».

Серед тих міських голів, яких обрали на посаду вперше, найбільше обіцянок виконав очільник Луцька Ігор Поліщук (8%). Загалом, більшість його обіцянок – програмні, без зазначення конкретних термінів виконання.

Водночас, мер Рівного Олександр Третяк за рік не виконав жодної обіцянки, але всі вони вже перебувають у процесі виконання. Третяк має 11 обіцянок щодо утеплення навчальних закладів.

Серед тих голів, кого переобрали на другий термін, найбільше обіцянок за рік виконав мер Чернігова Владислав Атрошенко – 20%. Водночас зазначимо, що він дав всього п’ять обіцянок, що доволі небагато.

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин виконав 19% обіцянок (6 із 31). У новому сезоні більшість його обіцянок стосується дітей – ремонт та будівництво шкіл, садочків, майданчиків.

Мер Дніпра Борис Філатов виконав одну із шести обіцянок (17%).

Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків за рік роботи виконав три із 23 обіцянок (13%). Попередні каденції мер був дуже щедрий на обіцянки. Перед виборами спирався на свої здобутки, тому програму не публікував. У новій каденції став менше обіцяти, спираючись на брак фінансування та складну ситуацію в державі.

Столичний мер Віталій Кличко виконав 9% обіцянок – три із 22 зобов’язань. Водночас він один із небагатьох мерів, хто встиг провалити чотири обіцянки, усі через строки виконання. Загалом, це звична практика для Кличко, саме «порушення термінів» – слабка сторона київського мера.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов виконав три обіцянки (6%). Однак більшість його обіцянок довгострокові та розраховані на каденцію.

По одній обіцянці виконали мер Одеси Геннадій Труханов (2% від усіх обіцянок), мер Тернополя Сергій Надал (2%) та міський голова Львова Андрій Садовий (1%). Останній зосередив свою увагу над виконанням нової розширеної програми Львів-2024, тому більшість риторики ‒ саме про підготовку/реалізацію зафіксованих у програмі обіцянок. Усі обіцянки є масштабними та довгостроковими.

Більшість обіцянок Труханова теж довгострокові.

А от очільники Сум, Ужгорода, Полтави та Миколаєва не виконали протягом року жодної обіцянки.

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