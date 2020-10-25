Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування



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Відбувся брифінг Комітету виборців України щодо порушень в день голосування

Спостерігачі зафіксували факти масової незаконної агітації в день виборів

Під час моніторингу голосування на місцевих виборах спостерігачі від Комітету виборців України зафіксували п’ять основних порушень.

«Станом на 12-ту годину. Перше - це порушення протиепідеміологічних заходів у день голосування», - повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

Також спостерігачами Комітету виборців зафіксовано низку фактів незаконної агітації в переважній більшості областей України.

«Я припускаю, що деякі випадки можуть бути провокативними. Але масив фактів у нас викликає занепокоєння», - наголосив Кошель.

Такі факти зафіксовані в переважній більшості областей України.

Ще одне порушення, яке констатує Комітет виборців - це недопуск спостерігачів на окремі виборчі дільниці. Зокрема зафіксовано 4 факти недопуску спостерігачів КВУ.

Серед проблем називається і невчасне відкриття виборчих дільниць, як завчасне, так і з запізненням.

Крім того, Комітет виборців України фіксує низку порушень, пов`язаних з президентським опитуванням, що проводиться паралельно з місцевими виборами, і яке має відбуватися за межами виборчих дільниць. Зокрема, є окремі факти псування анкет при проведенні опитування.

На думку керівника КВУ, опитування проводиться в «непрофесійний і навіть любительський спосіб», і результати такого опитування не мають вважатися думкою громадян України. Крім того, за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою громадян, що приходять на вибори.

Кошель також підкреслив, що опитування від президента України жодним чином не регулюється чинним законодавством.

За словами Кошеля, на місцевих виборах працює близько 1 тис. спостерігачів Комітету виборців України.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.