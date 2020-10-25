Кличко закликав дотримуватися правил безпеки на виборчих дільницях



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«Надягніть маску, візьміть рукавички, візьміть ручку. Дотримуйтеся соціальної дистанції. Все буде добре! Ми все подолаємо! Бережіть себе!» – Кличко

Мер захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх, хто піде голосувати, дотримуватися правил безпеки на виборчих дільницях. Мер записав відеозвернення, що оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу всіх міських служб, – сказав Кличко у зверненні. – Дільниці в Києві відкрилися. Ситуація – нормальна. Кого б ви не підтримували – прийдіть на дільниці, зробіть свій вибір! І важливо – не забувайте про заходи безпеки! – Надягніть маску, візьміть рукавички, візьміть ручку. Дотримуйтеся соціальної дистанції. Все буде добре! Ми все подолаємо! Бережіть себе!», – сказав Віталій Кличко.

Як повідомлялося, Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.

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