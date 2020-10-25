Мер міста Сватово розбив камеру конкурентки на виборчій дільниці



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Голова Сватового Луганської області Євген Рибалко

Сватовський міський голова стверджує, що зачепив камеру випадково

У Сватово Луганської області чинний міський голова Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста, яка, за його словами, скоріш за все, була встановлена його суперницею на виборчих перегонах Вітою Сліпець. Про це повідомляють спостерігачі «Опори» зі Сватово.

На виборчій дільниці № 440434 спостерігач став свідком пошкодження камери спостереження міським головою Євгеном Рибалкою. Однак, навмисність своїх намірів пан Євген не підтверджує. У своїх коментарях «Опорі» чоловік зазначив, що він побачив незаконну вмонтовану стаціонарну камеру на виборчій дільниці, яка, найвірогідніше, вмонтована, його конкуренткою — кандидаткою на посаду міської голови міста Сватово Вітою Сліпець.

«І я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково задів її, та вона була, вірогідно, пошкоджена. Але треба розібратись, що то за камера, і чи мала вона право там знаходитись», - зазначив Євген Рибалко.

У свою чергу кандидатка на посаду міської голови Сватово Віта Сліпець вважає, що камери були викрадені Євгеном Рибалкою та винесені за межі виборчої дільниці. За її словами, камери є власністю спостерігачів, вони законно знаходились на виборчій дільниці.

«Це не сподобалось кандидату на посаду міського голови, який забрав їх, і я бачила відео даного інциденту. З цього приводу я подала заяву до поліції», — зазначила жінка.

Нагадаємо, громадянська мережа «Опора» оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12.00: вона склала 13,5%.

До слова, Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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