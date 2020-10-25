На Київщині кандидатка в депутати підказувала виборцю в кабінці, як проголосувати (відео)



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Межу кабінки кандидатка не перетинала, однак відхилила завісу і розмовляла із виборцем Фото: скріншот відео

Порушення кандидатки в депутати зафіксували спостерігачі

У місті Ірпінь, що під Києвом, у приміщенні виборчої дільниці №321434 одна із кандидаток підказувала виборцю у кабінці, як правильно проголосувати.

Зокрема кандидатка підійшла до кабінки та розмовляла із виборцем, тим самим порушивши таємницю голосування. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Як видно та чути на відео, яке зняв спостерігач «Опори», кандидатка в депутати допомагала літній жінці правильно заповнити бюлетень, де ставити відповідні позначки, а де цифри.

Межу кабінки кандидатка не перетинала, однак відхилила завісу і розмовляла із виборцем. Літня жінка, за словами кандидатки, не могла сама заповнити бюлетень та попросила про допомогу.

Згідно із зафіксованою на відео інформацією, кандидатка у депутати не вказувала, за яку саме партію чи кандидата віддати голос.

Нагадаємо, що згідно з ч.5 ст.248 Виборчого кодексу «Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок порушення здоров'я (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача».

Станом на 12:00 відкрила вже 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.

Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.