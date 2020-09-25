Відчув температуру: ще один нардеп заразився коронавірусом
Магомедов зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом
Народний депутат Муса Магомедов заразився коронавірусом.
Про це він повідомив у Facebook.
Магомедов зазначив, що наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
За словами депутата, відчуває він себе «нічого, невелика температура».
«Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю», – повідомив нардеп.
Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест.