Відчув температуру: ще один нардеп заразився коронавірусом



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Муса Магомедов захворів на коронавірус

Магомедов зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом

Народний депутат Муса Магомедов заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook.

Магомедов зазначив, що наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

За словами депутата, відчуває він себе «нічого, невелика температура».

«Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю», – повідомив нардеп.

Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест.