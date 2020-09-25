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    Політика

    Відчув температуру: ще один нардеп заразився коронавірусом

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    Муса Магомедов захворів на коронавірус - Відчув температуру: ще один нардеп заразився коронавірусом
    Муса Магомедов захворів на коронавірус

    Магомедов зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом

    Народний депутат Муса Магомедов заразився коронавірусом.

    Про це він повідомив у Facebook.

    Магомедов зазначив, що наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

    За словами депутата, відчуває він себе «нічого, невелика температура».

    «Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю», – повідомив нардеп.

    Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.

    Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест.

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