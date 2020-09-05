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    Політика

    Мерія Івано-Франківська подала в суд на уряд через «червону» зону карантину

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    <p>Протести через посилення карантину в Івано-Франківську</p> - Мерія Івано-Франківська подала в суд на уряд через «червону» зону карантину

    Протести через посилення карантину в Івано-Франківську

    Фото: «Галка»

    Мер Івано-Франківська зазначив, що кількість хворих на коронавірус в місті не перевищує норми

    Міська рада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва. У заяві заперечується внесення міста в «червону» зону карантину.

    Про це на брифінгу в п'ятницю, 4 вересня, заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

    За його словами, до суду також планує подати місцева влада Тернополя, який також опинився в «червоній» зоні карантину.

    «Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До неї приєдналися не лише міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає в суд», – повідомив Марцінків.

    Міський голова зазначив, що кількість хворих на коронавірус в місті не перевищує норми, однак Івано-Франківськ потрапив до «червоної» зони, через хворих з області, які перебувають в його лікарнях.

    «Хочеться, щоб влада не грала сьогодні в політичні ігри і не карала ті міста, де не має впливу, впливу керівної партії. Тому просимо сьогодні все-таки відмінити незаконні рішення, тому що маємо конституційне рішення суду, що це було неправильно», – підкреслив Марцінків.

    Відзначимо, згідно з останнім оновленням карантинного зонування, Івано-Франківськ, Тернопіль і низка інших міст потрапили в «червону» зону карантину. Зміни почнуть діяти з 7 вересня.

    Зазначимо, що Тернопіль не посилюватиме карантин, попри «червону» зону. Міська рада прийняла рішення, що подібні постанови Кабміну не можуть виконуватися, оскільки не відповідають чинному законодавству.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Слід зазначити, що Тернопіль нещодавно перебував у так званій червоній зоні епідеміологічної ситуації через те, що у місті спостерігався високий рівень захворювання на коронавірус. І мер Тернополя Сергій Надал тривалий час пручався наказам Києва щодо карантинних обмежень.

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