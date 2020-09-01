Життя у «червоній» зоні. Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко про жорсткий карантин у приморському місті інтерв'ю

Лікарні Ізмаїла переповнені хворими на Covid-19 фото з відкритих джерел

«Підняли перед областю питання вивезення немісцевих пацієнтів з Covid-19 з наших лікарень»

Ізмаїл – друге за величиною місто Одеської області. Нині воно, згідно зі списком Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у «червоній» карантинній зоні через епідемію коронавірусу.

Станом на 1 вересня у лікарнях 70-тисячного міста перебувають 323 хворих на Covid-19. Ще 312 контактних осіб – під наглядом лікарів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Ізмаїл є опорним на півдні Одещини у наданні допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Враховуючи курортний сезон, цілком логічно, що лікарні міста заповнені хворими, але що робити далі – невідомо. Медустанови сусідніх Арциза і Білгород-Дністровська не готові допомогти з розвантаженням потоку хворих. Ще однією проблемою є тривалий термін очікування на результати ПЛР-тестування. В репортажах місцевих ЗМІ пацієнти Дунайської обласної лікарні, опорної для Covid-19 розповідають, що подекуди результатів тесту доводиться чекати дев’ять днів.

В інтерв’ю «Главкому» міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко розповів, куди розміщуватимуть хворих, коли місця вичерпаються, як місто живе в умовах «червоної» карантинної зони та як почався навчальний рік в учнів місцевих шкіл.

– Наше місто живе нормальним, звичайним життям. Просто хворих більше, ніж 10 людей (на 100 тис. населення. Інцидентність є одним із показників для визначення належності населеного пункту до тієї чи іншої карантинної зони – «Главком»). У нас велика міграція людей, багато туристів, - починає розмову міський голова.

Тобто більшість хворих – не місцеві?

Хворіють саме місцеві мешканці. Багато місцевих жителів виїздять відпочивати на море, там постійно спілкуються з людьми. Так само і туристи, які приїздять до нас. Ми ж не знаємо, чи хворими вони приїжджають, чи здоровими.

Скільки лікарень готові прийняти пацієнтів з вашого міста, наскільки велика завантаженість лікарень пацієнтами?

Ізмаїл – є опорним містом для лікування хворих на Covid-19. Ми приймаємо пацієнтів з усього півдня Одеської області. Маємо дві крупні лікарні, у яких лікуємо таких хворих. Це Дунайська обласна лікарня і інфекційне відділення Центральної районної лікарні. Центральна міська лікарня приймає усіх інших хворих, у яких немає Covid-19.

Медики Дунайської обласної лікарні б’ють на сполох. Мовляв, лікарня може прийняти до 120 хворих на коронавірусну інфекцію. А сьогодні вже більше сотні ліжок зайняті. Як вирішуєте проблему?

Так, 108 пацієнтів там (у Дунайській обласній лікарні). Ця лікарня дійсно велика, але коронавірусних хворих вони можуть шпиталізувати лише трохи більше 100. Ми зараз очікуємо, щоби хворих забрали лікарні з інших районів, аби звільнилися місця тут. Окрім того, ще є ліжко-місця в інфекційному відділенні (Центральної районної лікарні). Ми чекаємо, коли відкриють місця для хворих лікарні в Арцизі і Білгород-Дністровську. Наших ізмаїльців серед усіх хворих, які перебувають у лікарнях, лише 38. Всі інші перебувають на домашньому лікування з легкою формою хвороби.

Ви кажете, що очікуєте, що хтось розвантажить лікарні міста. Але чому треба було заповнювати ці медзаклади під зав’язку, увійти до «червоної» карантинної зони, і тільки зараз намагатися вирішити проблему?

Нам везуть усіх хворих з півдня області. Лікарні в інших містах просто з якихось причин не готові прийняти хворих з наших лікарень. Надіюся, що Арциз і Білгород-Дністровськ виведуть свої лікарні на той рівень, коли вони будуть у змозі прийняти хворих з Covid-19. Думаю, що впродовж цього і наступного тижня питання буде вирішено.

В разі, якщо лікарні у сусідніх містах не будуть готові приймати хворих, а у ваших лікарнях не залишиться вільних місць, що робитимете?

Сьогодні ми активно працюємо з обласною державною адміністрацією. Вже почали вивозити пацієнтів, які вилікувалися. А за протоколом той, хто вилікувався, не означає, що є вже абсолютно здоровим. Тобто такі люди їдуть додому не на міському громадському транспорті, а їх відвозять, часто у зовсім інший район спеціалізованим транспортом. Сьогодні ми ведемо переговори з обласною адміністрацією, щоби райони, з яких хворі в наших лікарнях, самі їх забирали. Як я вже казав, у нас 38 хворих є мешканцями нашого міста, а 80 – з інших районів.

Івано-Франківськ також потрапив до «червоної» зони. Але ваш колега, міський голова Руслан Марцінків з таким статусом не погоджується, бо, за його словами, багато пацієнтів у лікарнях не є місцевими мешканцями. У вас нині подібна ситуація чи не так?

Наскільки я розумію, підрахунок іде (для визначення карантинної зони) лише міських мешканців, які захворіли. Щодо інших регіонів, то такі хворі попадають в підрахунок до тих регіонів, звідки вони приїхали. У нас більше 240 хворих на 100 тис. населення і це мешканці саме нашого міста.

Майже всі відділення Дунайської обласної лікарні, окрім відділень гемодіалізу і кардіохірургії, зарезервовані під хворих на Covid-19. А де лікуються інші хворі, чи вистачає для них місць у лікарнях?

У Центральній міській лікарні, це потужний медичний заклад, місць вистачає. Там є і дитяче відділення, і неврологія, і травматологія, і хірургія.

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко (фото: bessarabia.ua)

Чи проводяться планові операції?

Ні. Проводяться лише ті, які обов’язкові для проведення. Планові не проводяться уже тоді, коли населений пункт перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні.

Чи можна нинішню карантинну ситуацію у вашому місті порівняти з березнем-квітнем цього року, коли жорсткий карантин був по всій країні? Якою є різниця?

Тоді у нас було двоє хворих. А зараз більше 200. Ми повинні звикнути жити з цією хворобою допоки не з’явиться вакцина. Як я розумію, це надовго. Думаю, Кабміну слід переглянути деякі питання, пов’язані з роботою кафе і ресторанів (у липні Кабмін через епідемію коронавірусу запровадив заборону на роботу кафе і ресторанів після 23:00), а також з транспортом. От наприклад, місто Ізмаїл: «червона» зона передбачає заборону руху громадського транспорту. Це в інших містах є тролейбуси, трамваї. А у нас окрім автобусів немає іншого транспорту. Натомість в постанові Кабміну ідеться про те, що автобусні маршрути заборонені, а трамваям можна. Тому сьогодні нам доводиться вирішувати питання щодо руху транспорту за графіком у такому режимі, аби людей можна було завозити на підприємства.

У Facebook ви написали, що з 1 вересня буде введено спеціальний режим роботи міських автобусних маршрутів. Хто зможе скористатися громадським транспортом?

Всі, хто їде на роботу, зможуть. Мова іде про наш порт, Українське Дунайське пароплавство, митницю тощо. Багато працівників загалом. Всі вони зможуть скористатися транспортом з дотриманням необхідних заходів: дотримання маскового режиму, ніяких стоячих місць у транспорті тощо. Щодо спеціального режиму – то це спеціальний графік курсування транспорту, підлаштований під роботу підприємств.

Тобто якщо якийсь громадянин захоче поїхати в гості, він не зможе цього зробити громадським транспортом?

Саме так.

Якщо говорити про сполучення між Ізмаїлом і іншими населеними пунктами, чи залишиться воно?

Ні, воно припинено.

1 вересня розпочався навчальний рік. Як навчатимуться діти у вашому місці за нинішніх умов?

Учора, 31 серпня ми провели нараду з директорами шкіл, а вони своєю чергою провели нараду з вчителями. Всі були готові до такого розвитку подій. Тому попередня робота була проведена заздалегідь. Навчальний процес буде відбуватися у дистанційному режимі, школи закриті. Як буде нормалізовуватися ситуація, школи відкриються і будуть навчати тих предметів, які не вивчали дистанційно.

Як мешканці Ізмаїла поставилися до переходу міста до «червоної» карантинної зони і посилення обмежень?

Звичайно, всі втомилися від усього цього. Ми уже були і в «помаранчевій», і в «червоній» зоні. Вже мали карантинні обмеження навесні.

Протести можливі проти жорсткіших обмежень?

Іде діалог. В неділю у нас було спілкування із власниками, співробітниками об’єктів громадського харчування. Міська рада нині ухвалює рішення, аби запровадити пільги, скасувати місцеві податки для підприємців, які займаються цією діяльністю. Мова про податки з оренди землі, зокрема. Це на час, допоки ми перебуватимемо у «червоній» карантинній зоні. Заклади харчування зможуть працювати в режимі доставки замовлень до клієнтів. Знаєте, у нас ще навесні багато кафе перейшли на такий режим роботи, адаптувалися.

Чи працюватимуть ринки?

Вони не закриваються, постанова Кабміну їм дозволяє працювати.

У багатьох містах люди не дотримуються карантину: соціальної дистанції, маскового режиму. Чи є така проблема у вас?

Всі втомилися від карантинних обмежень. Усі ми люди, нічим не відрізняємося від інших. Багато хто дотримається цих правил на ринках, у супермаркетах. На вулиці вже за бажання.

Як можна покращити епідеміологічну ситуацію в місті?

Нині міграція населення буде обмеженою. За пару тижнів впаде і потік відпочивальників. Ізмаїльці також не так активно їздитимуть на море як нині, коли кожні вихідні у нас всі виїздять на відпочинок.

Андрій Абрамченко (фото: bessarabia.ua)

Наскільки велика ймовірність, що місто доведеться закривати на в’їзд і виїзд?

Не думаю, що так буде. Тому, що в цьому випадку потрібно буде вивезти хворих з міста, тобто залишити у місті лише хворих місцевих мешканців. Одне нас зараз тішить – хворих з важкою формою протікання коронавірусної хвороби серед ізмаїльців дуже мало. Люди вчасно звертаються по допомогу, яку своєчасно надає перша ланка меддопомоги. Вчасно робиться людям комп’ютерна томографія, ІФА-тестування.

У багатьох містах є проблема тривалого очікування пацієнтами на результати ПЛР-тестування. Чи є ця проблема в Ізмаїлі?

ПЛР-тестування не є важливим для госпіталізації хворого, коли є ознаки Covid-19, температура, кашель. Для шпиталізації потрібен результат імуно-ферментного аналізу на антитіла. Його роблять одразу. А ПЛР вже потім, він показує, чи захворіла людина, чи ні. Його для моряків потрібно перш за все проводити, які ідуть в рейс. Шпиталізованим хворим. перш за все, робиться комп’ютерна томографія, яка показує, чи є пневмонія, і аналіз ІФА.

Якої допомоги від обласного центру, від Києва найбільше потребуєте?

Медикаментів достатньо у лікарнях. Зараз підняли питання щодо вчасного вивезення хворих, які ідуть на поправку, аби звільняти місця для інших. Все інше у нас є.

Михайло Глуховський, «Главком»