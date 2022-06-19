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    Події в Україні

    Увечері у суботу окупанти атакували Миколаїв ракетами «Калібр»

    Російські окупанти 18 червня двічі атакували Миколаїв - Увечері у суботу окупанти атакували Миколаїв ракетами «Калібр»
    Російські окупанти 18 червня двічі атакували Миколаїв
    фото з відкритих джерел

    Окупанти використали п'ять ракет для удару з тимчасово окупованих територій Херсонщини

    Оперативне командування «Південь» повідомляє, що увечері в суботу, 18 червня, російські війська застосували ракети «Калібр» для обстрілу Миколаєва.

    Наголошується, що окупанти використали п'ять ракет для удару з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

    Одну ракету було знищено українським підрозділом за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Дві ракети вразили завод пластикових вікон, ще одна – житловий будинок, а наступна потрапила до ковбасного цеху.

    Пожежа на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

    В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що ситуація в регіоні – стабільно напружена. Російські окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, чинити звірства й займатися мародерством у тимчасово окупованих населених пунктах.

    Нагадаємо. 18 червня президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Миколаїв.

    Президент провів нараду про ситуацію в регіоні, зокрема, говорили про стан економіки та шляхи вирішення інфраструктурних питань.

    Під час наради обговорили відновлення водопостачання Миколаєва, яке ускладнено через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Увечері у суботу окупанти атакували Миколаїв ракетами «Калібр»