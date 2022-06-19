Увечері у суботу окупанти атакували Миколаїв ракетами «Калібр»

Окупанти використали п'ять ракет для удару з тимчасово окупованих територій Херсонщини

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що увечері в суботу, 18 червня, російські війська застосували ракети «Калібр» для обстрілу Миколаєва.

Наголошується, що окупанти використали п'ять ракет для удару з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Одну ракету було знищено українським підрозділом за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Дві ракети вразили завод пластикових вікон, ще одна – житловий будинок, а наступна потрапила до ковбасного цеху.

Пожежа на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що ситуація в регіоні – стабільно напружена. Російські окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, чинити звірства й займатися мародерством у тимчасово окупованих населених пунктах.

Нагадаємо. 18 червня президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Миколаїв.

Президент провів нараду про ситуацію в регіоні, зокрема, говорили про стан економіки та шляхи вирішення інфраструктурних питань.

Під час наради обговорили відновлення водопостачання Миколаєва, яке ускладнено через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами.