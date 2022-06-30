Атаки на Миколаїв і Кременчук: стало відомо про поранених рятувальників

Робота рятувальників, які долають наслідки російських атак на українські міста, часто залишається непоміченою

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла про рятувальників, які травмувалися під час ліквідації наслідків російських атак на Миколаїв та Кременчук. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці відомства.

«Ми хочемо розповісти вам про наших героїв, які постраждали, ліквідовуючи наслідки російських атак на Кременчук і Миколаїв. Наслідків, які все ще ліквідовують сотні рятувальників. В оперативних зведеннях вони проходять безіменними, просто написано: «отримав травму».

Це, можливо, правильно з точки зору офіційного протоколу, але, на нашу думку, не правильно з точки зору людської етики, моралі й людяності. Тому й хочемо назвати поіменного кожного героя, бо Україна має знати кожного із них в лице», – зазначають у пресслужбі рятувального відомства.

Отже, в Миколаєві травмувалися під час виконання службових обов'язків, а саме – під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт у п'ятиповерховому житловому будинку:

Кутняк Віталій Вікторович, командир відділення, старший прапорщик служби цивільного захисту. Діагноз: перелом правої гомілки. Сьогодні перебуває в лікарні. Стан Віталія занепокоєння не викликає.

Гетьманцев Дмитро Юрійович, рятувальник, сержант служби цивільного захисту. Діагноз: зламана кістка п’яти правої ноги. Проходить лікування вдома.

У Кременчуці 27 червня, близько 18 години, під час гасіння пожежі ТРЦ «Амстор», спричиненої російським обстрілом, отруївся чадним газом та втратив свідомість Блінов Станіслав Сергійович, начальник зміни оперативно -координаційного відділення. Він відразу був переданий до карети швидкої допомоги, яка чергувала на місці пожежі та негайно доставлений до реанімаційного відділення кременчуцької лікарні. Сьогодні Станіслав все ще перебуває в лікарні, під наглядом лікарів.

Також під час ліквідації розбирання завалів ТРЦ «Амстор», на світанку 29 червня, трапився обвал бетонної плити, якою було тяжко травмовано Сирова Юрія Олексійовича, начальника караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миргород, капітана служби цивільного захисту.

«Юрій працює пожежним з 2000 року. Він отримав численні переломи та зараз перебуває в реанімації, у комі. Вдома Юрія чекає дружина на троє неповнолітніх дітей. І ми молимося за його якнайшвидше одужання», – йдеться у повідомленні.

Цією ж плитою був травмований Шкумат Олександр Григорович, старший рятувальник-дозиметрист, старший сержант служби цивільного захисту. Працює в ДСНС з 2002 року.

«Олександр отримав закриту черепно-мозкову травму та пошкодження зв’язок правої ноги. Сьогодні він вже дома та рветься на службу», – зазначили у ДСНС.

У відомстві наголошують, що усі ці люди – герої.

«І ми хочемо, аби вся країна знала їх в лице та пишалася ними так, як пишаємося ми. І ще тисячами героїв, які щодня на передовій – передовій подолання наслідків звірств, які принесла в наш дім Росія», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Миколаїв постійно обстрілюється російськими окупантами. Так, учора, 28 червня, вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці міста почули звуки вибухів, а лише після цього у обласному центрі увімкнули повітряну тривогу.

Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, стали наслідком ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту більше 10 ракет. 29 червня Миколаїв також був обстріляний.

Також нагадаємо, що російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Наразі відомо про 18 загиблих внаслідок атаки на торговий центр. Триває розбір завалів.



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