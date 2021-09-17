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    Миколаївські чиновники закрили дірку в стелі прапором України (фото)

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    Незвичайний спосіб приховати дірку в стелі вигадали у Миколаївській РДА - Миколаївські чиновники закрили дірку в стелі прапором України (фото)

    Незвичайний спосіб приховати дірку в стелі вигадали у Миколаївській РДА

    фото: Олег Деренюга / Facebook

    Кабінет з діркою давно потребує ремонту

    Чиновники Миколаївської районної державної адміністрації вигадали незвичайний спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі. Відповідне фото опублікував у Facebook головний редактор видання «Никвести» Олег Деренюга.

    «Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо...», – написав він.

    На фото видно, що кабінет давно потребує ремонту.

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    До слова, мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України.

    Теги: міськрада місцева влада прапор політика Миколаїв чиновник
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    Миколаївські чиновники закрили дірку в стелі прапором України (фото)