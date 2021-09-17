Миколаївські чиновники закрили дірку в стелі прапором України (фото)
Незвичайний спосіб приховати дірку в стелі вигадали у Миколаївській РДА
Кабінет з діркою давно потребує ремонту
Чиновники Миколаївської районної державної адміністрації вигадали незвичайний спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі. Відповідне фото опублікував у Facebook головний редактор видання «Никвести» Олег Деренюга.
«Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо...», – написав він.
На фото видно, що кабінет давно потребує ремонту.
До слова, мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України.