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    Мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України

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    Хлопцю інкримінують наругу над державним символом - Мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України

    Хлопцю інкримінують наругу над державним символом

    Фото з відкритих джерел

    Йому загрожує до двох років позбавлення волі

    У Маріуполі направили до суду справу 17-річного місцевого жителя, який спалив державний прапор. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

    Неповнолітній житель Маріуполя звинувачується в нарузі над державним символом. Йому інкримінують ч. 1 ст. 338 ККУ.

    Злочин за цією статтею карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 серпня 2021 року він у кущах неподалік від загальноосвітньої школи знайшов прапор України і підпалив його. Хлопець зняв це на камеру мобільного телефону і виклав фото в одну із соціальних мереж.

    Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом катування російськими окупантами в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова.

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    Теги: Маріуполь суд прапор
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    Мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України