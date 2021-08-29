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    Національний рекорд: у небі над Києвом військовий розгорнув найбільший прапор (фото)

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    У небі над Києвом замайорів рекордний синьо-жовтий стяг - Національний рекорд: у небі над Києвом військовий розгорнув найбільший прапор (фото)
    У небі над Києвом замайорів рекордний синьо-жовтий стяг
    Фото: bukoda.gov.ua

    Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м

    Підполковник Війсково-морських сил Анатолій Глиненко встановив національний рекорд в номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі». Про таке повідомили в пресслужбі відомства.

    Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м і завширшки 16,68 м. Загальна площа прапора сягнула майже 530 квадратних метрів.

    Рекорд зафіксовано представниками Національного реєстру Рекордів України.

    Раніше у Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута».

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    Теги: прапор День Незалежності рекорд Україна
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    Національний рекорд: у небі над Києвом військовий розгорнув найбільший прапор (фото)