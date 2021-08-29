Національний рекорд: у небі над Києвом військовий розгорнув найбільший прапор (фото)
Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м
Підполковник Війсково-морських сил Анатолій Глиненко встановив національний рекорд в номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі». Про таке повідомили в пресслужбі відомства.
Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м і завширшки 16,68 м. Загальна площа прапора сягнула майже 530 квадратних метрів.
Рекорд зафіксовано представниками Національного реєстру Рекордів України.
Раніше у Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута».
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