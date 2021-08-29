Національний рекорд: у небі над Києвом військовий розгорнув найбільший прапор (фото)

У небі над Києвом замайорів рекордний синьо-жовтий стяг

Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м

Підполковник Війсково-морських сил Анатолій Глиненко встановив національний рекорд в номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі». Про таке повідомили в пресслужбі відомства.

Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі над Києвом синьо-жовтий стяг довжиною 31,81 м і завширшки 16,68 м. Загальна площа прапора сягнула майже 530 квадратних метрів.

Рекорд зафіксовано представниками Національного реєстру Рекордів України.

Раніше у Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута».

Читайте також: