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    Миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога

    Сенкевич: у Росії немає друзів, у неї є інтереси, заради яких вона готова знищувати всіх - Миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога
    Сенкевич: у Росії немає друзів, у неї є інтереси, заради яких вона готова знищувати всіх
    фото з відкритих джерел

    Сенкевич розказав, як в умовах війни себе повів місцевий криміналітет

    Миколаївські кримінальні авторитери виступають у російській окупації і допомагають місту протистояти ворогам. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

    Сенкевич розповів, що міські кримінальні авторитети також допомагають місту протистояти російським окупантам.

    «Сьогодні всі ці елементи або, як я їх називаю, бізнесмени з сумнівним минулим, співпрацюють з міською та обласною владою. Допомагають ресурсами, людьми. Вони вже засвітились у допомозі Україні, а ніяк не РФ. Вони просто побачили, що сьогодні відбувається в інших містах. У Росії немає друзів, у неї є інтереси, заради яких вона готова знищувати всіх. І тих, кому обіцяла допомагати і просто використовує, і тих, хто сподівався на якісь там шанси для себе. Тому це абсолютно нормально, що ці люди сьогодні не перефарбовуються, а допомагають миколаївцям. Насправді, коли президент приїжджав і казав, що «Миколаїв – бандитське місто», то вплив кримінальних авторитетів на життя міста було явно перебільшено», – сказав мер міста.

    Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    Миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога