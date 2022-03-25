Миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога

Сенкевич: у Росії немає друзів, у неї є інтереси, заради яких вона готова знищувати всіх

Сенкевич розказав, як в умовах війни себе повів місцевий криміналітет

Миколаївські кримінальні авторитери виступають у російській окупації і допомагають місту протистояти ворогам. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

Сенкевич розповів, що міські кримінальні авторитети також допомагають місту протистояти російським окупантам.

«Сьогодні всі ці елементи або, як я їх називаю, бізнесмени з сумнівним минулим, співпрацюють з міською та обласною владою. Допомагають ресурсами, людьми. Вони вже засвітились у допомозі Україні, а ніяк не РФ. Вони просто побачили, що сьогодні відбувається в інших містах. У Росії немає друзів, у неї є інтереси, заради яких вона готова знищувати всіх. І тих, кому обіцяла допомагати і просто використовує, і тих, хто сподівався на якісь там шанси для себе. Тому це абсолютно нормально, що ці люди сьогодні не перефарбовуються, а допомагають миколаївцям. Насправді, коли президент приїжджав і казав, що «Миколаїв – бандитське місто», то вплив кримінальних авторитетів на життя міста було явно перебільшено», – сказав мер міста.

Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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