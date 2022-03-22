Рашисти обстріляли порт Миколаєва

Удару було завдано вночі

У ніч проти 22 березня російські найманці обстрілювали порт Миколаєва. За попередньою інформацією жертв внаслідок атаки окупантів немає. Про це повідомили у Facebook Адміністрації морських портів.

Відомо лише те, що значних пошкоджень зазнала портова інфраструктура.

Нагадаємо, учора окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві. У центр Миколаєва літак окупантів скинув бомби на стабілізаційних парашутах.

Також у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).

Крім того, стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії. Місто покинула третина мешканців

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