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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли порт Миколаєва

    Попередньо, обійшлося без жертв - Рашисти обстріляли порт Миколаєва
    Попередньо, обійшлося без жертв
    фото з відкритих джерел

    Удару було завдано вночі

    У ніч проти 22 березня російські найманці обстрілювали порт Миколаєва. За попередньою інформацією жертв внаслідок атаки окупантів немає. Про це повідомили у Facebook Адміністрації морських портів.

    Відомо лише те, що значних пошкоджень зазнала портова інфраструктура.

    Нагадаємо, учора окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві. У центр Миколаєва літак окупантів скинув бомби на стабілізаційних парашутах.

    Також у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).

    Крім того, стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії. Місто покинула третина мешканців

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна Facebook порт інфраструктура окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли порт Миколаєва