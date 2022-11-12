Міністерка уряду Тихановської: Україна для Білорусі – найголовніший партнер

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Аліна Ковшик розповіла про результати зустрічі з українськими депутатами

На початку листопада у Києві побувала представниця білоруського Об’єднаного перехідного кабінету з питань відродження Аліна Ковшик. Головним її завданням було встановити контакти з важливими партнерами. Про це Ковшик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Міністерка уряду Світлани Тихановської заявила, що «Україна для демократичних сил Білорусі – це стратегічний партнер, найголовніший напрямок для нашої міжнародної роботи».

«Ми прекрасно розуміємо і абсолютно підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. Ми розуміємо, що з цим пов'язано майбутнє Білорусі. Мій візит важливий тому, що без національного відродження ми не будемо у змозі зберегти незалежність нашої країни. Тому питання культури, мови, національної ідентичності – питання нашого майбутнього, у тому числі політичного», – зазначила Ковшик.

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Вона переконана, що Україна може допомогти білорусам у питанні національного відродження. «В України великий досвід демократичного розвитку, ви вже пройшли кілька його етапів. Але протягом усіх ваших етапів у нас у Білорусі була диктатура і у нас не була зроблена подібна робота. Я кажу про декомунізацію, деімперізацію, роботу з національною пам'яттю та підтримкою української мови на державному рівні. Коли ви йдете вулицею Мінська або іншого білоруського міста, ви не почуєте, як хтось спілкується білоруською. Наше завдання – повернути нам гордість за те, що ми – білоруси», – пояснила Ковшик.

Щоб змінити Білорусь, потрібна величезна робота, зазначила вона. «З приводу допомоги України, у вас є практика, досвід, який ми можемо перейняти. До того ж ми розуміємо, що насправді мало знаємо одне про одного», – сказала міністерка уряду Тихановської.

Як відомо, протистояти режиму Лукашенка намагається лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка після президентських виборів 2020 року була змушена виїхати до Литви. На початку серпня цього року у Вільнюсі був створений Об’єднаний перехідний кабінет, до якого увійшли білоруські демократичні політики і бізнесмени. Ціль Кабінету – захист незалежності і територіальної цілісності Білорусі, поновлення конституційного ладу у країні, демократичні зміни і припинення незаконного владарювання Лукашенка. По суті, через два роки після президентських виборів, білоруські демократи створили уряд за кордоном. Нині він займається налагодженням контактів насамперед із сусідніми країнами.